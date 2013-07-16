دوره آموزشی آشنایی با معارف دفاع مقدس برای مدیران همدانی برگزار می شود

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزش عمومی با هماهنگی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، استانداری همدان و این اداره کل، برای مدیران و کارمندان دولت صورت می پذیرد.

زمردیان اظهار داشت: برگزاری این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات مدیران و کارمندان نسبت به علل، اهداف و شرایط دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان عنوان کرد: این دوره 12 ساعته در قالب 14 سر فصل بررسی نظری علل وقوع جنگ ها و بررسی وضعیت محیط امنیتی و بین المللی ایران در آغاز جنگ در مقایسه آن با عراق برگزار خواهد شد.

وی گفت: زمینه سازی اهداف و علل اغاز جنگ بر علیه ایران، هجوم سراسری و اشغال مناطق جنوب، غرب و شمال غرب ایران، راهبرد امام، مقاومت مردمی و نیروهای مسلح و متوقف کردن متجاوز نیز در این دوره بیان خواهد شد.

وی ادامه داد: راهبرد آزادسازی مناطق اشغالی، راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز با هدف خاتمه جنگ و رسیدن به صلح شرافتمندانه و جنایات جنگی رژیم بعثی عراق نیز از دیگر مواردی است که در این دوره به آن پرداخته می شود.

زمردیان گفت: رفتار سازمان ملل در جنگ ایران و عراق و فرآیند صدور قطع نامه، نقش قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در جنگ عراق علیه ایران،چگونگی پایان یافتن جنگ، نتایج و دستاوردهای جنگ و دفاع مقدس در عرصه داخلی و بین المللی و بازدید از موزه ها و مناطق دفاع مقدس نیز برای علاقمندان و حاضرین در این دوره ها ارائه می شود.