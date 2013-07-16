کشف تخلف 226.5 میلیون ریالی واحد لبنی در شهریار

یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قمیت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان، با تشکیل تیمهای ویژه بازرسی، طرح نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: البته طرح نظارت بر بازار و اعزام تیمهای بازرسی، در تمام طول سال اجرا می شود اما با نزدیکی به ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای شهروندان برای تعدادی کالای خاص از جمله گوشت، برنج، لبنیات، خرما، زولبیا و بامیه و.... این طرح از تاریخ 18 تیرماه جاری شدت گرفت.

گرانفروشی و کم فروشی واحد تولیدی لبنیات

وی ادامه داد: در این راستا طی چندین روز گذشته 271 واحد صنفی شامل عرضه کنندگان مواد پروتئینی، لبنی، قنادی و... در سطح شهرستان مورد بازرسی و نطارت قرار گرفتند که از این تعداد 32 واحد منخلف شناخته شد.

سبزی افزود: امروز نیز با اجرای این طرح در مناطق مختلف شهرستان، طی بازرسی به عمل آمده از یک واحد تولید کننده لبنیات و بررسی وضعیت موجود در این واحد صنفی، وزن کشی انواع محصولات تولیدی و کنترل قیمتها، دو مورد تخلف کم فروشی و گرانفروشی محرز شد.

هشدار به واحدهای صنفی متخلف/ طرح نظارت بر بازار با قوت و شدت ادامه دارد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار ارزش ریالی تخلفات این واحد صنفی را 226 میلیون و 550 هزار ریال اعلام کرد و گفت: پرونده این تخلفات جهت رسیدگی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار ارسال شد.

این مسئول خطاب به واحدهای صنفی متخلف هشدار داد: طرح نظارت بر قیمتها و نحوه عرضه محصولات تا پایان ماه مبارک رمضان با شدت و قوت ادامه خواهد داشت لذا به مختلفان توصیه می شود هرچه سریعتر به اصلاح عملکرد خود و رعایت اصول و قوانین بپردازند در غیر اینصورت مشمول جرائم نقدی و غیرنقدی خواهند شد.