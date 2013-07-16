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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

در خراسان رضوی/

نتایج مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر ویژه دختران دانش آموز اعلام شد

نتایج مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر ویژه دختران دانش آموز اعلام شد

مشهد -خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ازاعلام نتایج مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر 13 ، یادواره تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی دختران دانش آموز این استان خبرداد.

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در بخش شعر مقطع دوم راهنمایی، مه ولات اول، کاشمردوم و تربت حیدریه سوم شد.

وی تصریح کرد: در همین بخش و پایه سوم راهنمایی،تربت حیدریه اول، ناحیه 5 دوم و ناحیه 4 مشهد حائز رتبه سوم شد.

وی با بیان این که در بخش داستان دوم راهنمایی، ناحیه 4 اول،درگز دوم و سبزوار سوم شد،افزود: در پایه سوم راهنمایی نیز،نیشابور رتبه اول، بردسکن دوم و ناحیه 5، به مقام سوم بسنده کرد.

فخریان برگزیدگان مطالعه و تحقیق دوم راهنمایی را کاشمر،ناحیه 4 و قوچان معرفی و یادآورشد: در پایه سوم راهنمایی نیز،ناحیه 6،طرقبه شاندیز و کاشمر به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

وی افزود:در نشریه دیواری پایه دوم راهنمایی نیز رضویه،گناباد و قوچان به رتبه های برتر رسیدند و درپایه سوم راهنمایی، این ناحیه 2،رضویه و قوچان بودند که در سکوهای اول تا سوم ایستادند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی منتخبین رشته کتابخوانی پایه دوم مقطع راهنمایی دختران را، فریمان،بجستان و احمد آباد معرفی و یادآورشد: در این رشته و در پایه سوم راهنمایی نیز زبرخان،رضویه و کلات،رتبه های برتر را از آن خود ساختند.

کد مطلب 2097904

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