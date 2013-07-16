بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در فارس برگزار می شود

احمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع های مرتبط با بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجراستان اظهار داشت: موضوع آثار آزاد است و تولید آثار نمایشی با رویکرد توجه به مسائل اجتماعی و شاخص های سبک زندگی واهداف آن دارای اولویت انتخاب است.

وی ادامه داد: داستانها، قصص، آئین های بومی و محلی و آثار فاخر ملی بخصوص موضوعات بوستان و گلستان سعدی شیرازی نیز دارای اولویت هستند.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس با اشاره به شرایط شرکت در جشنواره اظهار داشت: تمام گروههای متقاضی باید در قالب گروههای مصوب و یا زیر مجموعه انجمن هنرهای نمایشی ، دانشگاه ها، حوزه هنری و یا یکی از مراکز فرهنگی و هنری معتبر تقاضای خود را ارائه کنند.

همتی افزود: متون نمایشی باید در هیچ جشنواره منطقه ای و کشوری شرکت نکرده باشد که البته جشنواره های داخلی استان از این امر مستثنی است.

وی با بیان دیگر شرایط شرکت در جشنواره ادامه داد: ارائه رضایتنامه نویسنده الزامی است و متون نمایش باید تایپ شده بر روی سی دی به ضمیمه یک نسخه کپی متن، همراه با معرفی ادارات شهرستان تحویل اداره کل (کارشناس نمایش) شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس گفت: هدف ازاجرای جشنواره بیست و چهارم، ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و توجه به تولید آثار نمایشی است.

همتی ادامه داد: این جشنواره با رویکرد توجه به مسائل اجتماعی و شاخص های سبک زندگی از جمله " پرهیز از قانون گریزی، دروغ، غیبت ، پرخاشگری، مصرف مواد مخدر، مصرف گرایی ، تاکید بر اهمیت خانواده و نقش زن درخانه و اجتماع" می باشد.

وی با اشاره به اینکه تئاتر فارس می تواند با فراهم آوردن امکان ارتباط برای نمایش های فاخر ایرانی به ارتقای کیفی این هنر در کشور کمک کند، عنوان کرد: کیفیت نمایش فارس در قیاس با استانهای همسایه بسیار مطلوب است و باید تجربیات بیشتری را پشت سر بگذارد تا بتواند در تمامی جهات، حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس افزود: با شناخت و درک بیشتر هنرمندان استان از شیوه های نوین اجرای تئاتر در کشور و جهان و با گسترش تعامل میان هنرمندان داخلی با تئاتری های جهان می توان به ارتقای کیفی نمایش ایران در تمامی ابعاد و زمینه ها رسید.

فعالیت یک هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در طرح"آسمانی ها"

در ادامه همتی با اشاره به برنامه های اوقات فراغت تابستان گفت: طرح اوقات فراغت تابستان با عنوان «آسمانی ها» و با مسئولیت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجدفارس در حال اجراست.

وی گفت: در این طرح برنامه های مختلف دینی، مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و اردویی درنظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس افزود: طرح"آسمانی ها" در یک هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد استان فارس از اول خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.