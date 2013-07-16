باغات خرم آباد تشنه اند/ خطر خشکسالی بیخ گوش دسترنج باغداران

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان طی سالهای اخیر با خشکسالهای متعددی دست به گریبان بوده است که استمرار موج های متعدد خشکسالی وضعیت منابع آب این استان را که روزی به عنوان دومین منطقه پرباران کشور مطرح بود در معرض بحرانی جدی قرار داده است.

در این میان خرم آباد به عنوان مرکز لرستان به دنبال خشکسالی و همچنین افزایش بی سابقه دما با مشکلات متعددی مواجه شده است به طوریکه در برخی از روزهای گذشته خرم آباد در میان مراکز استانهای بسیار گرم کشور قرار گرفت.

تاثیر تغییرات اقلیمی رخ داده در خرم آباد و همچنین خشکسالیهای متعدد را می تواند در وضعیت کشاورزی، باغداری و منابع طبیعی این شهرستان مشاهده کرد، معضلی که معیشت مردم روستائی مرکز استان را تحت الشعاع قرار داده است.

در این راستا جلسه اي به منظور بررسي وضعيت خشكسالي و راههاي مقابله با آن در فرمانداري شهرستان خرم آباد برگزار شد که متاسفانه مطالب مطرح شده در این جلسه حکایت از وضعیت بحرانی کمبود آب در بخش باغداری مرکز استان دارد، معضلی که بعد از گزارش مسئولان در زمینه مشکلات کمبود آب شرب در برخی روستاها، ذهن متولیان امر را درگیر کرده است.

مرتضي ولي پوري فرماندار شهرستان خرم آباد صبح سه شنبه در این جلسه در سخناني اظهار داشت: با توجه به كمبود بارندگيها و كاهش منابع آبي متاسفانه بسياري از چشمه ها و روان آبها در سطح شهرستان خرم آباد خشك شده است.

وی به تبعات استمرار خشکسالیها اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه اين مسئله مشكلاتي را براي كشاورزان و به ويژه باغداران شهرستان خرم آباد به وجود آورده است.

فرماندار خرم آباد گفت: در حوزه شهرستان خرم آباد بالغ بر 12 هزار هكتار باغات مثمر و متنوع وجود دارد كه بخشی از اين باغات به ويژه باغات مناطق آبستان، ريمله، ده پير و برخي از نقاط بخش پاپي در حال حاضر با كمبود آب مواجه بوده و خطر خشكسالي اين باغات را تهديد مي كند.

ولي پوري گفت: در همين راستا اقداماتي با محوريت جهاد كشاورزي شهرستان و همكاري برخي از دستگاههاي اجرايي در خصوص آبرساني به اين باغات صورت گرفته ولی كافي نيست.

وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی در این زمینه بیان داشت: مي بايست همه دستگاهها و نهادها با به كارگيري همه امكانات و ظرفيتهاي خود در راستاي آبرساني به اين باغات اقدام کنند تا بتوان شدت خسارات در این بخش را کاهش داد.

بنابر این گزارش در اين جلسه مقرر شد همه دستگاهها و نهادها به ويژه بخشداريها و دهياريهاي شهرستان با بهره گيري از تانكرهاي آبرسان، تا پايان فصل تابستان نسبت به آبرساني به باغاتي كه خطر خشكسالي آنها را تهديد مي كند اقدام کنند.