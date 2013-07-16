به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انفجار جمعیتی شهرستان کنگان طی سال های اخیر و لزوم بالا رفتن امکانات شهری، بعضا شاهد بروز معضلاتی بزرگ و کوچک هستیم.

مواردی چون افزایش ساحل‌سازی، تعریض جاده‌ها و خیابان‌ها، موضوع اسکله و تجارت، افزایش داروخانه‌ها و پزشکان، مدارس و معلمان، خودپردازها، برق و آب و تلفن و... همه و همه به طور مستقیم به افزایش جمعیت مرتبط است.

نقش مسئولان در این زمینه بسیار مهم است و باید بررسی کنیم که آیا دولت و مسئولان توانسته‌اند همپای افزایش جمعیت شهرستان کنگان، امکانات مورد نیاز را نیز افزایش دهند.

یکی از شهروندان کنگانی می گوید چرا پس از ثبت نام برای تلفن ثابت در کنگان باید دو، سه هفته بعدتر بتوانیم از آن استفاده کنیم به عبارتی دیگر دلیل تاخیر بالا در واگذاری تلفن ثابت به متقتضیان کنگانی چیست؟ حال آنکه این موضوع در جاهای دیگر استان به ندرت به چشم می خورد.

انفجار جمعیت در کنگان مانع خدمات‌دهی به‌موقع

رئیس مخابرات شهرستان کنگان با تایید تاخیر در واگذاری تلفن ثابت به متقاضیان کنگانی به خبرنگار مهر گفت: شهرستان کنگان به لحاظ مختلف و به‌ویژه به لحاظ انفجار جمعیتی با هیچ جای دیگر استان قابل مقایسه نیست.

غلامحسین خدادادی اذعان داشت: با توسعه شبکه کابل شهر کنگان دائری، تغییر مکان و تغییر شماره این منطقه بیش از کل استان بوشهر است و به عبارتی دائری تغییر مکان و تغییر شماره شهرستان کنگان نیمی از کل استان است.

وی خاطرنشان کرد: فقط در سال جاری یک هزار شماره ثبت نامی جدید داشته ایم و این غیر از آمار تبدیل، برگردان و... است.

رئیس مخابرات کنگان افزود: طبیعتا شهرهایی که از جمعیت کمتری برخوردارند یا اینکه رشد جمعیتی ملایمی داشته اند می توانند در واگذاری تلفن ثابت به طور هفتگی برای ثبت نامی ها اقدام کنند و به عبارتی متقاضیان با کم ترین تاخیر در واگذاری تلفن ثابت مواجه شوند.

تعداد کارکنان مخبرات همپای جمعیت رشد نکرده است

خدادادی گفت: با رشد بسیار بالای جمعیت در کنگان تعداد کارکنان مخابرات این شهرستان افزایش نیافته و طبیعتا با این حجم بالای کار شاهد اندکی تاخیر در واگذاری تلفن ثابت هستیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در ماه مبارک رمضان امسال که با گرمای تابستان مصادف شد، خدمات دهی در سطح شهر با توجه به روزه بودن کارکنان ما اندکی با سختی پیش می رود.

رئیس مخابرات کنگان عنوان کرد: در حال حاضر دائری ما بین دو تا سه هفته است.

می‌طلبد که همه ارگان‌ها و دستگاه‌های خدماتی بر اساس جمعیت شهرستان کنگان توسعه یابند تا مردم بتوانند از خدمات بهتر و مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

گزارش: مصطفی صفایی