سرقت از انبار آهن با یک تلفن

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک بامداد 16 مهر سال گذشته مأموران کلانتری 119 مهرآباد هنگام گشت زنی در محدوده خیابان آزادی ـ جنب خیابان استاد معین متوجه بارگیری یک دستگاه خودرو نیسان از داخل یک مغازه شدند .

با حضور مأموران در محل بلافاصله یکی از افراد حاضر در محل قصد فرار از محل را داشت که طی یک تعقیب و گریز عزیز 42 ساله دستگیر و به همراه راننده خودرو نیسان به نام حسین 21 ساله به کلانتری منتقل شدند .

همزمان با دستگیری سرنشینان خودرو نیسان ، همسایگان با حضور در محل دستگیری اظهار داشتند که صاحب ملک فرد دیگری است و این افراد را تاکنون در این محل مشاهده نکرده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت اماکن" و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 10 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

صاحب مغازه پس از اطلاع از دستگیری افرادی که قصد سرقت از داخل مغازه اش را داشتند ، در پایگاه پنجم پلیس آگاهی حاضر و به کارآگاهان گفت : حدود دو سال است که مغازه بنده به صورت انبار آهن آلات مورد استفاده قرار گرفته است.16 مهر طی تماس تلفنی یکی از همسایه ها متوجه شدم که افرادی قصد سرقت از داخل مغازه را داشته اند که پس از دستگیری آنها توسط مأموران ، به من اعلام شد که سارقان با کلید اقدام به باز کردن درب مغازه کرده اند ! " .

"عزیز . ع" پس از انتقال به پایگاه پنجم و در خصوص سرقت از داخل مغازه به کاراگاهان گفت : حدود یک ماه است که نزد شخصی به نام "علی . خ" و به عنوان نگهبان مشغول به کار شده و قرار بود تا به صورت یک روز در میان ، به آدرس مغازه -محل دستگیری- مراجعه و از آنجا سرکشی کنم و روزانه 10 هزار تومان دریافت نمایم و من نیز گزارش سرکشی از محل را به صورت تلفنی به علی اطلاع می دادم .

"عزیز . ع" در حالیکه درباره علت فرار خود از محل دستگیری توصیح قانع کننده ای نداشت ، در خصوص علت مراجعه خود به محل سرقت و اقدام به بارگیری ضایعات آهن از داخل مغازه به کارآگاهان گفت : 15 مهر "علی . خ" طی تماس تلفنی از بنده درخواست کرد که مقداری ضایعات آهن را از داخل مغازه خارج و به فردی که برای خرید به در مغازه مراجعه خواهد کرد ، بفروشم . راننده خودرو نیسان نیز طی تماس تلفنی با بنده در محل حاضر شد و در حال بارگیری ضایعات آهن بودیم که مأموران ما را دستگیر کردند .

راننده نیسان به نام "حسین . د" 21 ساله که پس از دستگیری ، از موضوع سرقت اطلاع پیدا کرده بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : در شغل جمع آوری و خرید و فروش ضایعات آهن آلات مشغول هستم . شخص ناشناسی با تلفن همراه اینجانب تماس گرفت و اظهار داشت که شماره تلفن مرا از پشت ماشین یادداشت کرده و مدعی شد که قصد فروش مقداری ضایعات [ آهن ] را دارد و شماره تماس شخصِ دیگری را برایم ارسال کرد تا با وی تماس بگیرم . من نیز با آقای "عزیز . ع" تماس گرفته و طی درخواست او به آدرس مغازه مراجعه کردم .در محل ، "عزیز . ع" پس از باز کردن در مغازه اقدام به بارگیری مقداری ضایعات آهن در داخل خودروی نیسان اینجانب کرد و من نیز مبلغ 250 هزار تومان به او پرداخت کردم . در همین زمان بود که مأموران کلانتری در محل حاضر شدند که ناگهان عزیز . ع اقدام به فرار کرد ! و پس از مراجعه به کلانتری متوجه شدم که او اقدام به سرقت از داخل مغازه کرده و مرا نیز فریب داده اند .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان با توجه به اظهارات "عزیز" در خصوص نحوه آشنایی با متهم اصلی پرونده در یک تصادف رانندگی ، به بررسی سوابق مجرمان سابقه دار پرداخته و با بهره گیری از چهره نگاری و بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از متهمان سابقه دار پلیس آگاهی به نام "علی . خ" 49 ساله شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلاف کلاهبرداری ، جعل گذرنامه ، فروش اموال مسروقه و صدور چک بلامحل دستگیر و روانه زندان شده بود .

با شناسایی "علی . خ" به عنوان متهم اصلی پرونده ، کارآگاهان با مراجعه به آخرین محل سکونت متهم در منطقه جنوب غرب تهران اطلاع پیدا کردند که متهم از این مکان متواری شده است .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : " با توجه به متواری بودن و سوابق متهم در ارتکاب جرایم مختلف و به منظور شناسایی مخفیگاه و دستگیری وی ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر این شخص از سوی مقام قضایی صادر شده است 0 به همین خاطر از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شده و اطلاعاتی در خصوص محل های تردد و یا مخفیگاه متهم دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055461 و 51055138 در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .همچنین از شکات احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .