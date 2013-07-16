سرانه فضاي ورزش دانش آموزي در همدان 34 سانتيمتر است/ دو مدرسه یک نفره در همدان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد ظهر سه شنبه در شوراي آموزش و پرورش استان همدان كه در استانداري برگزار شد با بيان اينكه دانش آموزان فضايي براي ورزش كردن ندارند، افزود: متاسفانه امروزه با آپارتمان نشيني حياط خانه ها از بچه ها گرفته شده و در كوچه و محله نيز به دليل پارك خودرو جايي براي بازي بچه ها باقي نمانده است.

استاندار همدان با بيان اينكه تناسب فضا هاي آموزشي با تغييراتي كه در ساختار آموزش و پرورش صورت گرفته بايد مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: همدان در بحث پوشش تحصيلي دوره ابتدايي شش دهم درصد بالاتر از ميانگين كشوري است.

وي با اشاره به اينكه در كل كشور 25 مدرسه يك نفره وجود دارد، اظهار داشت: دو مورد از اين مدارس يك نفره در استان همدان قرار دارد.

وي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش بايد به بحث ورزش نيز بپردازد، ادامه داد: آموزش و پرورش توان خود را در مسير ورزش بگذارد و به غير از ورزش هاي گران مثل شنا به ورزش هاي ارزان قيمت نيز توجه كند.

استاندار همدان با اشاره به اينكه هر دستگاهي كه توانايي كمك به بحث ورزش دانش آموزان را دارد بايد از توان خود استفاده كند، اظهار داشت: برخي از مكان ها هستند كه نمي توان از آنها به عنوان فضاي آموزشي استفاده كرد بايد اين مكان ها مشخص و فروخته شوند.

آزاد با بيان اينكه در شهر فضاهاي آموزشي وجود دارد كه براي استفاده آموزش و پرورش قابليت خوبي ندارد، ادامه داد: برخي از اين مكان ها ارزش افزوده خوبي دارند و بايد در يك تفاهم نامه با شهرداري تغيير كاربري دهد.

وي با اشاره به اينكه در رابطه با بحث مدارس نگراني وجود ندارد، بيان كرد: در رابطه با برخي از تجهيزات مشكل وجود دارد كه توانايي تامين اعتبار آنها نيست و مي توان از راه فروش فضاهاي غيرقابل استفاده تامين شود.

استاندار همدان در ادامه همچنين با اشاره به اينكه تعداد مواليد به شدت كاهش يافته است، اضافه كرد: در آينده يكي از معضلات كشور كاهش جمعيت جوان و افزايش جمعيت پير خواهد بود.

علي محمد آزاد با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري در خصوص افزايش فرزند آوري، گفت: بايد با استفاده از سياست هاي تشويقي خانواده ها را تشويق به فرزند آوري بيشتر كنيم و تفكر دو فرزندي را از بين ببريم.

در پايان جلسه سيد مرتضي حسني حلم رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان لوح تقديري از سوي قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز كشور به استاندار همدان تقديم كرد.