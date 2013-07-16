خدمتی بالاتر از رسیدگی به نیازمندان در ماه میهمانی خدا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی فرماندار شهرستان قرچک صبح سه شنبه به همراه حسین فتح آبادی سرپرست کمیته امداد حضرت امام (ره) شهرستان قرچک با تعدادی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

رضا ریاحی در این دیدار های صمیمانه، بر رسیدگی به نیازهای محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید کرد و گفت: وظیفه هر مسلمانی است که بر اساس سنت پیامبر(ص) و سیره امیرمؤمنان(ع) به دستگیری و کمک مسلمانان نیازمند دیگر بشتابد و هرچه را برای خود می پسندد، برای دیگران نیز طلب کند.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) نیز در فرمایشات خود، صاحبان این انقلاب را کوخ نشینان و زاغه نشینان دانستند و بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه و رفع فقرو فساد تأکید مکرر داشتند.

رمضان بهترین فرصت برای برپایی سنت حسنه صله رحم

فرماندار شهرستان قرچک تصریح کرد: ماه رمضان بهترین فرصت برای برپایی سنت حسنه صله رحم و اکرام ایتام و رسیدگی به نیازمندان جامعه است.

وی ادامه داد: در این ماه که همه دلها به سوی خداوند بخشنده و مهربان است، قشر مستضعف و نیازمند جامعه نیز به جهت حفظ آبرو و شرافت خویش، در انتظار نگاه و عنایت مضاعف خداوند قادر متعال است و توفیق و خدمتی بالاتر از رسیدگی به همسایگان و اطرافیان نیازمند در ماه میهمانی خدا نیست.

صله رحم برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی عموم مسلمانان دارد

ریاحی عنوان داشت: صله رحم آثار و برکات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی عموم مسلمانان دارد که ضمن برآورده شدن نیازهای عاطفی، موجب خبردار شدن از وضعیت حال یکدیگر می شود.

وی با اشاره به تعدادی از احادیث و روایات معتبر وارده بر اهمیت صله رحم ماه مبارک رمضان، اضافه کرد: ترغیب و تشویق آموزه های دین مبین اسلام به سنت حسنه صله رحم، نه فقط براى دید و بازدید یکدیگر است، بلکه بیشتر براى رفع حوائج و حل سختى ها و درمان دردهاى نیازمندان است.

صله‌ رحم و سرکشی به نیازمندان را از بهترین عبادت در ماه رمضان برشمرد و یادآور شد: از وظایف مسئولان نسبت به خانواده های نیازمند به ‌جا آوردن صله ‌رحم و کمک کردن است.

گفتنی است، در پایان این دیدارها، هدایا و کمکهایی به خانواده های نیازمند شهرستان قرچک اهدا شد.