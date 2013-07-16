مصطفی مردانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: جشنواره سراسری شعر بسیج در راستای رشد و بالندگی هر چه بیشتر و بهتر شعر متعهد و ترویج شعر فاخر و مردمی، مصمم شد تا گام ششم خود را در سال 92 با استعانت از درگاه الهی و حضور پرشور شعرای بسیجی و بسیجیان شاعر استان بوشهر بردارد.

وی افزود: این دوره از جشنواره با محویت بازخوانی ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیداری اسلامی و مقاومت ملل، انتظار امید و آرمان‌گرایی، مضامین آئینی اجتماعی و همچنینی حماسه اقتصادی در آیینه شعر برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر عنوان کرد: آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه ششمین جشنواره شعر بسیج واقع در بسیج هنرمندان استان 20 مرداد سال جاری است و جشنواره ششم شهریور در شهرستان دشتی این استان برگزار می‌شود.

مردانی در خصوص گروه سنی شرکت کننده در این جشنواره بیان کرد: این جشنواره در گروه سنی 12تا 18 ،19 تا 35 و همچنین 36 به بالا است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر در پایان تصریح کرد: بخش بزرگداشت این ششمین جشنواره شعر بسیج به زنده یاد خلیلی عمرانی اختصاص دارد.