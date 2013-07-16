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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در صحن مجلس اعلام وصول شد

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در صحن مجلس اعلام وصول شد

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام وصول شد.

علاوه بر این طرح قانونی لغو بند 58 قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

کد مطلب 2097927

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