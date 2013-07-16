برگزاری مرحله استانی چهارمین جشنواره علم تا عمل در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه علیجانی فرید قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف این جشنواره اظهار داشت: پدیده جهانی شدن امروزه در تضاد با دین، سنت و فرهنگ قرار گرفته است و این پدیده در حال تحمیل آرمان های خود به آرمان های اسلامی است .

وی ادامه داد: امروزه پیشرفت تکنولوژی سبب جدایی بین اعضای خانواده ها شده است اما در این میان می توان این تهدید را فرصتی برای نشان دادن فضیلت های جمهوری اسلامی در ایران تبدیل کرد.

فرید با اشاره به اینکه عدم کاربردی کردن پژوهش ها مهم ترین مشکل در زمینه علمی کشور است، گفت : تا چند سال اخیر محققان نمی توانستند تحقیقات خود را با صنعت پیوند بدهند اما هم اکنون با ایجاد مراکز علم و فناوری موفق شده ایم بسترهای لازم را برای شکوفایی استعدادهای محققان پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در این جشنواره سعی شده است دانشی عرضه شود که منجر به تولید اقتصادی و فناورانه شود و با پشتوانه فرهنگی زمینه تجاری سازی را فراهم کند.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری با بیان جزئیات این جشنواره گفت: در ابتدا صاحبان طرح های فناورانه و دانش بنیان طرح های خود را به دبیرخانه استانی فرستاده که از میان طرح های دریافتی، 60 طرح برتر به جشنواره علم تا عمل کشور فرستاده می شود تا آثار منتخب کشوری از میان این آثار برگزیده شود.

وی ادامه داد: تسهیلات ویژه ای به برگزیدگان این طرح ها ارائه می شود که سال گذشته 420 میلیون تومان به برگزیدگان استان آذربایجان شرقی اختصاص یافته بود.

فرید افزود: در کل کشور هزار و 400 طرح به این جشنواره فرستاده می شود که از میان طرح های منتخب در سال های گذشته دو طرح ملی، یک طرح استانی و یک طرح نمایشگاهی توسط مخترعان استان منتخب شد.

صاحبان طرح های فناورانه در این جشنواره می توانند از اول تیرماه 92 تا پنجم مرداد با مراجعه به سامانه جامع جشنواره به نشانی اینترنتی festival.isti.ir ودر چارچوب آئین نامه اجرایی جشنواره نسبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.