دهها نفر در جریان درگیریها در بنگلادش زخمی شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روز گذشته در جریان دیگری میان پلیس و هواداران حزب جماعت اسلامی در داکا پایتخت بنگلادش در اعتراض به حکم دادگاه علیه "غلام اعظم" ۹۱ ساله دست کم پنج نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند.

دادگاه بنگلادش پنجمین فرد از رهبران پیشین جماعت اسلامی را که متهم به خشونت های جنگی در زمان جنگ‌ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ است، به حبس ابد محکوم کرد.

غلام اعظم که جدایی بنگلادش از پاکستان را سبب بروز تفرقه میان مسلمانان عنوان کرده بود، متهم به تشکیل گروه‌های شبه نظامی برای تجاوز به هزاران نفر، برنامه ریزی، همدستی در نسل کشی و جنایت علیه بشریت در زمان استقلال بنگلادش از پاکستان است.

هواداران غلام اعظم که پیشتر در اعتراض به محاکمه سران حزب جماعت اسلامی به خیابانها آمده بودند، بر این باورند که حکم دادگاه با انگیزه سیاسی بوده است.