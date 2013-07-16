جمع آوری 27 میلیون تومان کمک برای ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف توسط مراغه ای ها

محمد دادار آزر صبح امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ستاد بازسازی شهرستان مراغه در اسفند 1391فعالیت رسمی خود را در این شهرستان آغاز کرده و در این مدت با ساماندهی پایگاه های مردمی و از همه مهم تر همیاری های انتخاب شده در مسجد جامع شهر و آستان امام زاده محمد مراغه که با همکاری خادمین افتخاری انجام شده توانسته تا پایان خرداد ماه بیش از 27 میلیون تومان به صورت نقدی و 57 گرم طلای 18 عیار جهت باسازی و ساخت پروژه بزرگ صحن حضرت زهرا(س)در جوار بارگاه ملکوتی آقا امیر الموئمنین در نجف اشرف جذب و هدایت کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ستاد مرکزی شهرستان مراغه جهت دسترسی سریع و آسان مردم در کمک به این ستاد گفت: در این شهرستان پایگاه های سیار جمع آوری کمک های نقدی مردم مراغه راه اندازی شده و آماده دریافت کمک های نقدی مردم خیر و نو دوست شهرستان مراغه است.

دادار آزر هم چنین اظهار داشت: به منظور همکاری در ساخت پروژه صحن حضرت زهرا(س)در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امیر الموئمنین علیه السلام در نجف اشرف نیروهای کار در حوزه های نقاشی ساختمان و تکمیل بیمارستان زین العابدین کربلا اعزام خواهند شد و علاقمندان به همکاری داوطلبانه در این رشته می توانند همه روزه به دفتر مرکزی ستاد باسازی در مسجد جامع شهرستان مراغه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی افزود: برای استفاده هرچه بهتر از نیروهای مورد نظر برای هر گروه کمیته مشخصی چون کمیته های پزشکی، عمرانی ،مهندسی و... راه اندازی گردیده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان مراغه شماره حساب 28680 بانک انصار شعبه مراغه را آماده دریافت کمک های مردمی اعلام کرد و گفت: شماره تماس دفتر مرکزی ستاد بازسازی شهرستان مراغه 0421222724 است که محبان اهل بیت علیهم السلام جهت دریافت هرگونه اطلاعات در این مورد می توانند صبح ها از ساعت 10 تا 14 و بعد از ظهر ها 16 تا 20 با مسئولان تماس حاصل کنند.