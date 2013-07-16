اراده ای برای کنترل بهداشت در مرزهای شرقی از طرف همسایگان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گفت: بسیاری از بیماری های موجود در استان از جمله تب کنگو و مالاریا تحفه ای است که از طرف کشور های همسایه تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه تردد افراد غیر قانونی و اتباع بیگانه به ایران موجب انتقال بسیاری از بیماری ها شده است افزود: مهاجران غیر قانونی پاکستانی،بنگلادشی و افغانی متاسفانه زمینه ساز ورود بسیاری از بیماری ها از طریق مرز های شرقی و افزایش هزینه های درمان می شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود در استان برای مسئولان پایتخت قابل لمس نیست ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه بسیاری از ادارات استان با کمبود امکانات و تجهیزات روبرو هستند اما مدیران نهایت تلاش خود را با ارایه خدمات مطلوب و افزایش شاخص های سلامت در استان بکار گرفته اند.

وی افزود: خوشبختانه در این استان بیشتر محصولات کشاورزی به صورت ارگانیک تولید می شود و یک از سالم ترین تولیدات کشاورزی به صورت طبیعی در این استان به چشم می خورد.

سیستم بهداشتی کشورهای همسایه ناکارآمد است

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این جلسه با بیان اینکه سیستم بهداشتی کشور های همسایه ناکارآمد است اظهار داشت: متاسفانه هیچ گونه استقبال و یا اراده ای برای همکاری و پیشگیری از مشکلات موجود در متولیان بهداشتی کشور های همسایه دیده نمی شود.

منصور شکیبا اظهار داشت: طبق توافقات انجام شده بین کشور های ایران و پاکستان مقررشد تا در داخل مرزهای این کشور و در 8 نقطه نسبت به تجهیز پایگاه های تشخیصی و درمانی با کمک جمهوری اسلامی ایران اقدام شود که متاسفانه تا کنون استقبالی از طرف همسایگان نشده است و کمک مقامات ایرانی به دست فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در حال حاضر کشور های همسایه از نظر ابتلا به بیماری مالاریا در مرز بحران قرار داشته و خطر جدی برای ایران و به خصوص سیستان و بلوچستان محسوب می شوند.