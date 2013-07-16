آماده برگزاری انتخابات شورایاریها در یکماه باقی مانده شورای سوم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران دو فوریت طرح برنامه های اجرایی و جداول توزیع اعتبارات انجمن های معتمدین محلات در سال 92 را بررسی و به تصویب رساندند.

در جریان تصویب این بودجه احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگ و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این که هر محله ماهانه حداکثر 150 هزار تومان با تایید ستاد شورایاری ها بابت رفت و آمد به جلسات مدیرت شهری، پذیرای شورای جلسات، هزینه های متعارف شامل کپی لوازم تحریر و ... و تشکیل کمیته های تخصصی می گیرد که این میزان در هر منطقه ماهان 120 هزار تومان است گفت: این پرداخت ها توسط شورا انجام می شود.

معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به دستاورد های چشم گیر این دوره در شورا گفت: شورایاری ها در راستای توسعه محلات و توانمندسازی مردم کارنامه خوبی کسب کرده. همچنین با توانمندسازی شورایاری ها آن ها در سیاست گذاری محلات حتی بودجه می توانند دخالت کنند.

وی خواستار روشن شدن زمان انتخابات شورایاری ها شد و گفت: در بحث توانمندسازی نیز باید آموزش ها و روش های خلاقانه تری برای استفاده از شورایاری ها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آموزش هایی که شورایاری ها در زمینه محیط زیست داشتند نیز گفت: چنین آموزش های تخصصی بسیار در مدیریت محلات موثر است.

معصومه آباد نیز خواستار نحوه توزیع این بودجه در شورایاری ها شد و گفت: گزارشات نظارتی در خصوص هزینه کرد این بودجه وجود ندارد.

علیرضا دبیر نیز پیشنهاد داد: انتخابت شورایاری ها زیر نظر شوراها برگزار شود.

مسعود خادم نیز با بیان این که از لحاظ قانونی عمر شورایاری ها تمام شده گفت: در هنگام تصویب بودجه به دلیل ملاحضات قانونی قید شود این بودجه تا زمان تعیین تکلیف فعالیت شورایاری هاست و در زمان شورای آینده می توان در آن بازنگری شود که مشخص شود ما آگاهانه نسبت به تصویب این بودجه اقدام کرده ایم.

مسجد جامعی در ادامه جلسه با بیان آن که آنچه در شهر مهم است حس انسانی و روح شهر است گفت: شورایاری ها در ایجاد این همدلی نقش اساسی دارند.

وی در خصوص عدم توزیع برابر اعتبارات میان شورایاری ها گفت: این رقم مساوی تقسیم می شود ولی آنقدر ناچیز است که گاهی به کفاف کمترین هزینه شورایاری ها را نمی دهد.

وی در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری ها گفت: حجم مکاتبات ما با وزارت کشور در این زمینه قابل توجه است. چندین بار آقای چمران مکاتبه داشتند و "نه" شنیدند. گاهی اوقات جلسات ما آنقدر طولانی شده که به سحر رسیده است گاهی ادبیات از حالت متعارف خارج شده ما واقعا برای انتخابات شورایاری ها تلاش کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. امیدواریم همانطور که بسیاری از فعالیت هایی که در این یک ماه اخیر یادشان افتاده و در حال انجام هستند مانند بازگشایی خانه سینما در خصوص انتخابات شورایاری ها نیز اتفاق بیفتند و ما توان آن را داریم که در این یک ماه انتخابات شورایاری ها را برگزار کنیم.

حسن بیادی نیز در این جلسه با بیان این که ما واقعا تلاشی برای قانونی کردن شورایاری ها نکرده ایم گفت: شورایاری ها توسط شورا حمایت شدند اما برای پیدا کردن جایگاه قانونی تلاشی نشد. برگزاری انتخابات شوراها به این شکل نیز از عقب افتاده ترین کشور ها نیز عقب افتاده تر است.

وی ادامه داد: برای این بودجه اندک شورایاری ها آنقدر چک و چانه زدیم که برای بودجه شهرداری نزدیم. در هنگام گزارش کار شورایاری ها همه اعضا می رفتند و این گزارش ها در حضور 6 نفر از اعضا ارائه می شد.

در پایان اعضا با دوفوریت این طرح موافقت کردند.