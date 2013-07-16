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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

توکلی خبر داد:

سردخانه کشتارگاه جیرفت به زودی راه اندازی می شود

سردخانه کشتارگاه جیرفت به زودی راه اندازی می شود

جیرفت - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان از راه اندازی سردخانه کشتارگاه جیرفت در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی صبح سه شنبه در جلسه با اعضای شورای شهر جیرفت و شهرداراین شهر با اشاره به اهمیت جایگاه کشتارگاه بهداشتی دام در تامین گوشت بهداشتی و سالم اظهار داشت: کاهش چشمگیر بروز آلودگی ها و بیماری ها قابل انتقال از دام به انسان در جامعه انسانی از فواید احداث سردخانه واتاق پیش سرد درکشتارگاه دام جیرفت است.

وی ادامه داد: بعضی از بیماری های قابل انتقال از انسان به دام مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگوبسیار خطرناک و حتی کشنده هستند واین در حالی است که تشخیص آنها در دام بسیار مشکل است.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان تصریح کرد: در صورت مصرف گوشت دام های آلوده احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد.

توکلی با اشاره به فواید نگهداری لاشه در اتاق پیش سرد تصریح کرد: نگهداری لاشه در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد به مدت 24الی 48 ساعت موجب از بین رفتن عوامل بیماری زا موجود در گوشت می شود.

وی گفت: در جلسه ای که با شورای شهر جیرفت برگزار شد مصوب شد تا در آینده نزدیک سردخانه کشتارگاه جیرفت راه اندازی شود.
 

کد مطلب 2097944

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