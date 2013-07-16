سردخانه کشتارگاه جیرفت به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی صبح سه شنبه در جلسه با اعضای شورای شهر جیرفت و شهرداراین شهر با اشاره به اهمیت جایگاه کشتارگاه بهداشتی دام در تامین گوشت بهداشتی و سالم اظهار داشت: کاهش چشمگیر بروز آلودگی ها و بیماری ها قابل انتقال از دام به انسان در جامعه انسانی از فواید احداث سردخانه واتاق پیش سرد درکشتارگاه دام جیرفت است.

وی ادامه داد: بعضی از بیماری های قابل انتقال از انسان به دام مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگوبسیار خطرناک و حتی کشنده هستند واین در حالی است که تشخیص آنها در دام بسیار مشکل است.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان تصریح کرد: در صورت مصرف گوشت دام های آلوده احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد.

توکلی با اشاره به فواید نگهداری لاشه در اتاق پیش سرد تصریح کرد: نگهداری لاشه در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد به مدت 24الی 48 ساعت موجب از بین رفتن عوامل بیماری زا موجود در گوشت می شود.

وی گفت: در جلسه ای که با شورای شهر جیرفت برگزار شد مصوب شد تا در آینده نزدیک سردخانه کشتارگاه جیرفت راه اندازی شود.

