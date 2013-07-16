اعزام بانوي قمي به سپك تاكرا قهرماني جهان

ندا زماني در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این بانوی ورزشکار قمي ندا مرادي است و در حالی تیم ملی اعزامی کشورمان به مسابقات جهانی را در این اردو همراهی میکند که عضو تیم سپک تاکرا بانوان هیئت انجمنهای ورزشی استان قم در رقابتهای لیگ دسته اول کشور بود.
وي ادامه داد: رقابتهای فصل قبل لیگ دسته اول سپک تاکرا بانوان کشور يكي از تجربههاي موفق حضور بانوان قمی در جدال با تيمها و ورزشكاران مطرح سپك تاكرا كشور بود و با توجه به رشد و توسعه این رشته ورزشی در قم، نفراتی از بین ورزشکاران مستعد و بومی سپک تاکرا بانوان استان قم در این رقابتها حضور يافتند و عملكرد موفقي داشتند.
زماني افزود: در ترکیب تیم سپک تاکرای بانوان قم در دور رفت رقابتهای لیگ دسته اول سپک تاکرای بانوان کشور فاطمه زمانی، آزاده رسولی، معصومه هردمی، عصمت شکوری، ندا مرادی، منیژه سلیمی و حمیده خورشید حضور داشتند که از این جمع رسولی، رمضانی، سلیمی، خورشید، شکوری و مرادی در دور برگشت این رقابتها به میدان رفتند.
نايب رئيس هيئت انجمنهاي ورزشي استان قم اضافه كرد: برای حضور در مسابقات جهانی سپک تاکرا كه كمتر از 40 روز ديگر در شرق آسيا به انجام ميرسد، از سوي كادر فني تيم ملي 17 بازیکن به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدهاند.
وي ياد آور شد: کادر فنی تیم ملی بانوان سپک تاکرا كشورمان در حالي 17 بازیکن را برای حضور در اردوی این تیم جهت شرکت در مسابقات جهانی تایلند به اردو فرا خوانده است كه این تیم را سارا شاهسواری و رویا جعفری به عنوان مربی و فاطمه رمضانی به عنوان کمک مربی هدایت میکنند.
زماني بيان داشت: در حالي كه خانم ندا مرادي از هيئت انجمنهاي ورزشي استان قم در بين نفرات دعوت شده حضور دارد، قرار است تیم ملی بانوان کشورمان در مسابقات جهانی تایلند، در بخشهای هوپ تاکرا، رگو، دبل و تیمی حضور یابد.
وي ابراز كرد: نفرات دعوت شده به تيم ملي سپك تاكرا بانوان كشورمان از استانهاي گيلان، گلستان، مركزي، لرستان، خراسان شمالي، قم و كرمان هستند و بيشترين مليپوش از استانهاي گلستان و مركزي در تيم ملي حضور دارند.
زماني افزود: خانمها محدثه تقیزاده، صغری پورصفر و محبوبه تجدد از گیلان، مرضیه عزتینیا، ملیحه عزتینیا، زهرا شوشتری و سحر عفیفه از گلستان، فاطمه ساروق، زهرا دخایی، زهرا سلیمانی و کبری میرزایی از مرکزی، معصومه بهزادی و مژگان لک از لرستان، نسرین درتومی و آمنه یزدانی از خراسان شمالی، ندا مرادی از قم و زهرا نجفی از کرمان به اين اردو دعوت شدهاند.
نايب رئيس هيئت انجمنهاي ورزشي استان قم در پايان به زمان و ميزبان برگزاري رقابتهاي جهاني نيز اشاره كرد و بيان داشت: مسابقات سپک تاکرای قهرمانی مردان و زنان جهان از 25 تا 31 شهریورماه امسال در شهر ادون كشور تایلند به انجام ميرسد.
