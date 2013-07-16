اداره کل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال آموزش موثر است

حجت الاسلام ابراهیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه خود می داند با اعزام کارشناسان به استان ها و ارزیابی فعالیت های و شنیدن پیشنهادات و انتقادات آنها و انتقال آن به مرکز در برنامه ریزی امر آموزش برای افراد تاثیر گذار با توجه به ظرفیت مناطق بومی استان ها در روند برنامه ریزی آموزش موثر باشد.

وی تصریح کرد: اداره کل آموزش های تخصصی، موظف به برنامه ریزی برای آموزش های تخصصی اقشار تاثیر گذار در امر حکیمانه دین یعنی مبلغان، روحانیان مستقر، ائمه جماعات، روسای تشکل های دینی، مداحان و حتی اقشاری غیر از این اقشار مثل دانشجویان، کارگران و اصناف است.

موسوی اظهار داشت: فعالیت های اداره آموزش های تخصصی با توجه به فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی به سازمان، برنامه پنج ساله و چشم انداز توسعه به علاوه برنامه جدیدی که حادث می شود مثل شعار سال یا اتفاق خاص که در کشور می افتد مثل تبیین جنگ نرم و یا بصیرت برنامه ریزی می شود.

کارشناس دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های تخصصی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: برنامه های این اداره طبق شیوه نامه به اداره های مراکز استان ها ابلاغ می شود.

وی افزود: یکی دوسال اخیر و به خصوص در سالجاری به خاطر تبلیغات پیش آمده رویکرد جدیدی از جمله ترویج و گسترش آموزش غیر حضوری در دستور کار برنامه های اداره کل آموزش های تخصصی معاونت آموزش و پژوهش قرار گرفته است.

موسوی با بیان اینکه با رایزنی که با مراکز فرهنگی مثل موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) و مجموعه دارالحدیث شد، این مراکز محتوای برنامه های خود را در اختیار ما گذاشتند اظهار داشت: برخی از استان ها نسب به چاپ و نشر این محتواها همت گذاشته و بین روحانیان خود توزیع کرده اند.

کارشناس دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش های تخصصی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با ارزیابی سفر خود به استان سمنان افزود: آنچه که در این سفر مشاهد شد دغدغه مندی و حس مسئولیت بالای کارشناسان استان نسبت به تبلیغ اغنایی است.

وی در خاتمه تصریح کرد: باید آموزش اقشار تاثیر گذار ما به گونه برنامه ریزی و اجرا شود که نتیجه آن تبلیغ صحیح و در حد وسع مخاطبانی باشد که مورد هجمه های فرهنگی هستند.