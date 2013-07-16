مسئولان همدانی جسارت کمک کردن به ورزش های انفرادی را ندارند

علیرضا شمسی پور در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر با بیان اینکه سالن تیراندازی همدان استاندارد است اما تجهیزات و وسایل آن به روز و به پیشرفتگی کشورهای دیگر نیست، اظهار داشت: کسانی هم که در تیم ملی هستند، شاید این تجهیزات را نداشته باشند.

سرپرست هیئت تیراندازی استان همدان با بیان اینکه سالن تیراندزای همدان از شرایط خوبی برخوردار است، عنوان داشت: همدان در رشته تراپ نیز دارای تجهیزات خوبی است.

وی اضافه کرد: بخش های خصوصی و مسئولین به رشته های انفرادی هیچ گونه کمکی نمی کنند و تمام توجه آنها به رشته های جمعی به خصوص فوتبال معطوف است.

شمسی پور ابراز داشت: مسئولین باید به رشته های انفردای بیشتر توجه کنند چراکه این رشته ها نسبت به ورزش های جمعی پر مدال تر هستند.

تربیت بدنی به تنهایی نمی تواند رشته های ورزشی را حمایت کند

سرپرست هیئت تیراندازی استان همدان بیان داشت: مسئولین استان همدان برای کمک به ورزش های انفرادی جلو نمی آیند و تربیت بدنی نیز به تنهایی نمی تواند در استان همدان تمامی رشته ها را حمایت کند چراکه بودجه ای که از وزارتخانه در نظر گرفته می شود تنها برای دو هیئت کافی است.

وی با بیان اینکه مسئولین برای تیم پاس همدان تاکنون بیش از چهار میلیارد تومان خرج کرده اند، اظهار داشت: اگر فقط یک میلیارد تومان از آن را برای هیئت های دیگر استفاده می کردند، هیئت های دیگر نیز حرفی برای گفتن داشتند.

شمسی پور عنوان داشت: شهرداری ها هیچ فرقی با هم ندارند و شهرداری تبریز 10 تیم دارد و از آنها حمایت می کند و شهرداری همدان نیز باید اینگونه عمل کند و حداقل از چهار تیم حمایت کند.

مسئولان استان همدان جسارت کمک کردن به ورزش های انفرادی را ندارند

سرپرست هیئت تیراندازی استان همدان در ادامه گفت: مسئولان استانی جسارت کمک کردن به ورزش های انفرادی را ندارند و بیشتر به ورزش های جمعی توجه می کنند و اگر به عنوان مثال، مسئولین ورزش دوچرخه سواری را کمک کنند به ترافیک، هوای پاک و صرفه جویی در انرژی سوخت کمک کرده اند که تاثیر مثبتی نیز در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه مسئولین به جاهایی می روند که فوتبال باشد و در سایه تیم پاس قایم شده اند، گفت: باید به فوتبال نیز به دلیل اینکه جهانی است توجه شود اما نه به آن اندازه که ورزش های دیگر نادیده گرفته شوند و یا اصلا دیده نشوند.

شمسی پور اضافه کرد: اگر هر دستگاهی از جمله اداره نفت، شهرداری، اداره کار، اداه گاز و دیگر نهادها هر کدام از یک هیئت ورزشی را حمایت کنند هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان سخنانش گفت: مسئولین باید کمک کنند تا همدان در ورزش رشد داشته باشد.

شمسی پور گفت: رشته تیراندازی در استان همدان قهرمان المپیکی دارد که یک بانو است.

سرپرست هیئت تیراندازی استان همدان در پایان سخنانش گفت: بانوان و دختران همدانی می توانند ایشان را برای خود الگو قرار دهند.