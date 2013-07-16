75 درصد واژگونی خودروها در استان بوشهر مربوط به پراید است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم پیش از ظهر سهشنبه در نشست کمیته مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر اظهار داشت: شرکتهای بیمهای بیشترین خسارت را در تصادفات میبینند و لازم است که در ارائه اموزشهای رانندگی تلاش بیشتری داشته باشند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر به نقش مهم آموزشهای رانندگی اشاره کرد و بیان داشت: آموزشهای رانندگی برای رانندگان به ویژه رانندگان موتورسیکلت از اقدامات مهم و اساسی این اداره کل است که با همکاری راهنمایی و رانندگی انجام گرفته است.
وی از برگزاری 3 مانور بزرگ امداد و نجات جادهای در استان بوشهر خبر داد و افزود: عدم وجود فرکانس بیسیمی برای اطلاعرسانی و تداخل ارتباطی پلیس 110 در شهرستانهای همجوار از جمله مشکلاتی است که در این مانورها شناسایی شدهاند.
علم با اشاره به کمبود نیروهای متخصص و کمبود تجهیزات آتشنشانیها در شهرستانهای استان خواستار تقویت نیروی انسانی متخصص و تجهیزات برای این نهاد شد.
لزوم ایجاد مرکز واحد امدادرسانی جادهای در استان بوشهر
وی بر لزوم ایجاد مرکز واحد امدادرسانی جادهای در استان بوشهر تاکید کرد و گفت: ایجاد این مرکز امری مهم است و سبب میشود که تمام واحدهای امدادی با همدیگر هماهنگ شوند و خدمات بهتر و باکیفیتتری ارائه دهند.
علم افزود: در یکسال گذشته بیشترین تلفات در جادههای استان در محور بوشهر - برازجان با 39 کشته رخ داده که سرعت بالا و واژگونی خودروها مهمترین عامل در تلفات هستند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان بوشهر خاطرنشان کرد: در مجموع 20 خودروی سواری در جادههای استان واژگون شدهاند که 15 مورد مربوط به پراید است که نشان دهنده سطح پائین ایمنی این خودرو است.
وی تصریح کرد: آموزش رانندگان موتورسیکلتها در شش شهرستان استان انجام گرفته و در مناطقی که آموزش دیدهاند شاهد کاهش تخلفات و تصادفات موتورسیکلتها هستیم.
وقوع ۵۷ تصادف منجر به فوت در بوشهر
رئیس پلیس راه استان بوشهر نیز با اشاره به آمار تصادفات در سه ماه نخست امسال نیز گفت: در سه ماه نخست امسال 57 تصادف منجر به فوت در استان رخ داده که عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه از مهمترین عوامل این تصادفات بوده است.
قدرتالله کشکولی به نقش مهم فرهنگسازی در کاهش تصادفات و رعایت قوانین و مقررات رانندگی اشاره کرد و افزود: با همکاری اداره کل پایانهها و پلیس راهنمایی و رانندگی استان اقدامات ارزشمندی در راستای ارائه فرهنگ صحیح رانندگی در شهرستانهای مختلف استان انجام شده که نتایج خوبی نیز در بر داشته است.
رئیس پلیس راه استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرح برخورد با موتورسیکلتهای متخلف با کیفیت خوبی اجرایی شد و تاثیر زیادی در کاهش تخلفات داشته است.
کشکولی با ارائه آماری از تصادفات سال 91 و مقایسه آن با سال 90 تصریح کرد: سال 91 بیش از یکهزار 694 فقره تصادف در استان رخ داد که نسبت به سال قبل از آن 4 درصد کاهش داشته است.
کاهش یکدرصدی تصافات منجر به فوت در استان بوشهر
وی اضافه کرد: تصادفات منجر به فوت در استان نیز در سال 91 به 187 فقره تصادف رسید که کاهش یک درصدی را نشان میدهد.
رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: بیشترین عوامل تصادفات در استان در سال گذشته، سواری با 56 درصد، موتورسیکلت با 12 درصد و وانت با 11 درصد بوده است.
کشکولی گفت: عدم توجه به جلو و عدم رعابت ایمنی و همچنین عدم توانایی کنترل خودرو و تجاوز به چپ از جمله موارد مهم در وقوع تصادفات هستند.
وی بیان کرد: محورهای کنگان - طاهری، بوشهر - برازجان، کنارتخته- برازجان و برازجان- گناوه به ترتیب بیشترین میزان تصادفات را داشتهاند.
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