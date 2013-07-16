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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

حجت الاسلام قلی زاده:

مسئولان فرهنگی به غنی سازی اوقات فراغت جوانان توجه کنند

مسئولان فرهنگی به غنی سازی اوقات فراغت جوانان توجه کنند

بهارستان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان بر اهتمام ویزه مسئولان فرهنگی به مسئله مهم غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز قلی زاده ظهر امروز در جلسه هماهنگي و بررسي اوقات فراغت جوانان در شهرستان بهارستان اظهار داشت: امروز مسئله اوقات و فراغت بین جوانان و نوجوانان با وجود شبکه های ماهواره ای و اینترنتی که گسترش یافته، باید توسط متولیان امور فرهنگی جدی گرفته شود.

وی افزود: هدف از برگزاري اين جلسه، هماهنگي بيشتر مدير مسئولان كانونهاي فرهنگي هنري با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و توجيه اهميت فعاليت آنان در جامعه بویژه در حوزه اوقات و فراغت در میان اقشار جوان است.

این مسئول بر لزوم توجه و اهميت به مسئله جوانان و نوجوانان و حل مشكلات آنان  تاکید و عنوان کرد: توجه به خواسته ها و آرمانهاي جوانان آنچنان مهم باشد كه مقام معظم و معزز رهبري در خصوص توجه مسئولين به امر جوانان و حل مشكلات آنان مكرراً مطالبي را بيان و گوشزد فرموده اند.

قلي زاده اعلام کرد: برگزاری كلاسهاي قرآنی، آموزش رايانه و زبان انگليسي، خطاطي، خياطي، آئين و مهارتهاي زندگي، مهد قرآني جهت كودكان و چند رشته ورزشي و تربيت بدني بخشی از برنامه های اوقات و فراغت در این شهرستان است.
 

کد مطلب 2097969

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