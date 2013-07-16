روابط عمومی آبفار در پاسخگویی به معضلات آبی مردم روستاهای مازندران جدی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزگر در مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی آبفار مازندران، روابط عمومی را پیشانی شرکت خواند و افزود: بازتاب تمامی عملکرد و تلاش کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی در دورترین و صعب العبورترین نقاط کوهپایه ای و روستایی استان در راستای آبرسانی و آبادانی روستاها از طریق روابط عمومی میسر و انعکاس و حساسیت اطلاع رسانی این واحد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی پاسخگویی به مشکلات و معضلات آبی مردم در روستاها، برقراری تعامل سازنده بین نشریات به عنوان نماینده افکار عمومی با مدیران، انعکاس اخبار پروژه ها و روند اجرای آنها ، ایجاد تعامل با ارباب رجوع را از مهم ترین بخشهای کار روابط عمومی بیان کرد.

برزگر افزود: هرچه روابط عمومی در اداره ای قوی تر، به روزتر و با تخصص لازم باشد در معرفی شرکت، خدمات و عملکرد مسئولان موفق تر ظاهر می شود و این مهم در پیشبرد اهداف بسیار موثر و انگیزه ای کافی برای خدمتگزاری بهتر است.

اجرای نمایش خیابانی رویای شیشه ای در قائم شهر

نمایش خیابانی رویای شیشه ای، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک تلار قائم شهر اجرا شد.

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، نمایش خیابانی با نام رویای شیشه ای در پارک تلار قائم شهر به اجرا در آمد. این نمایش خیابانی توسط گروه تئاتر گمان به کارگردانی عباس میار اجرا شد.

تئاتر خیابانی، امروزه در جهان برای دستیابی به اهداف خاص سیاسی، فرهنگی و آموزشی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و اخلاقی استفاده بهینه ای می شود و موضوعات و معضلات روز جامعه و در ارتباط با مردم را در بر می گیرد.

ثبت اثر صنایع دستی مازندران در آثار ملی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه هشت مورد از صنایع دستی مازندران ثبت ملی شد گفت: ۱۲ مورد از صنایع دستی استان مهر اصالت یونسکو دریافت کرده است.

رحمت علیزاده اظهار کرد: نمایشگاه ملی صنایع دستی، شهریور ماه امسال در ساری برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی تیرماه امسال در شهرهای رامسر و تنکابن گفت: به شهرستان اعلام شد برپایی نمایشگاه های صنایع دستی به خصوص در شهرهای ساحلی مازندران و طرح های سالم سازی دریا بعد از ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گیرد.



معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد: گلیم، گلیمچه، جاجیم، تابلوهای منبت، تابلوهای معرق، سفال، خراطی، کارهای چوبی و لاک تراشی از مهم ترین صنایع دستی مازندران محسوب می شود.

آغاز بیست و پنجمین جشنواره تئاتر مازندران

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان مازندران با رقابت چهار شهرستان برای کسب میزبانی این جشنواره آغاز شد. پس از اعلام فراخوان گروه های نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر استانی در اوایل سال جاری، فراخوان میزبانی این جشنواره نیز به کلیه شهرستان های استان مازندران اعلام شد.

تاکنون شهرستان های ساری، بهشهر، آمل و رامسر برای میزبانی جشنواره بیست و پنجم اعلام آمادگی کرده و شهرستان های دیگری تا پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت اعلام آمادگی به این جمع افزوده خواهند شد.

پس از تأسیس استان گلستان در سال ۱۳۷۵، جشنواره های تئاتر مازندران صرفاً در مرکز استان برگزار شده و برای یک بار در سال ۸۹ با پیشنهاد و پیگیری واحد تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، به شهرستان آمل واگذار شده که در صورت مطلوب بودن شرایط، تجربه برگزاری جشنواره در خارج از مرکز استان امسال تکرار خواهد شد.