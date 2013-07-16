به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين عباس اسكندري صبح سه‌شنبه در جلسه شوراي مديران تبليغات اسلامي قم اظهار كرد: جلسه تفسير قرآن كريم توسط مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در حرم مطهر كريمه اهل بيت سلام الله عليها موهبتي است كه همگان مي‌بايست از آن بهره كافي را ببرند.

وي گفت: گرچه رسانه ملي مباحث اين جلسه را پخش مي‌كند ولي پوشش رسانه‌اي اين جلسه براي كساني خوب است كه در اقصي نقاط كشور حضور دارند و امكان تشرف به اين محفل نوراني را ندارند اما كساني كه در قم زندگي مي‌كنند، بدانند كه حاضرشدن در آن فضاي معنوي و ملكوتي و بهره مستقيم از فيوضات اين مرجع عظيم الشان فرصت بي‌بديلي است كه نبايد به اين سادگي از دست داد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم از مردم شريف و به خصوص هيئت‌هاي مذهبي و جوانان خواست كه با حضور در اين جلسه باشكوه معنوي، جان تشنه خود را سيراب كنند.

حجت‌الاسلام اسكندري همچنين برگزاري جلسات تفسير قرآن كريم توسط علماي گرانقدر در ساير مكان‌ها همچون جلسه تفسير حضرت آيت‌الله العظمي سبحاني در مدرسه علميه حجتيه را فرصت گرانبهايي براي بهره مندي مردم به ويژه جوانان دانست.

