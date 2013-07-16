فاصله زیاد استان ایلام با استانهای برخوردار/ ایلام نیاز به تحول بزرگ دارد

علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماباید استعدادها و ظرفیت های استان را به خوبی بشناسیم تابتوانیم بودجه ای که اختصاص داده می شود ار در راستای توسعه استان و مبتنی بر منابع و استعدادهای منطقه مورد توجه قرار دهیم.

نماینده دهلران،آبدانان و دره شهر در ادامه افزود: هشت سال پیش در دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور محترم به مردم ایلام قول داد این استان به توسعه کامل دست پیدا کند و موجی از امید را در دل مردم استان ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: امروز در پایان کار این دولت نه تنها بهبودی حاصل نشد بلکه درمان را سخت تر کرده و به جرأت بيان مي كنم كه فاصله ايلام با ساير استان هاي برخوردار بيشتر و بيشتر شده است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در عمل هیچ توجهی به این مواد نمی شود و فاصله استان های برخوردار با استان های محروم در حال افزایش است که بر این اساس به دولت آینده پیشنهاد می کنم توجه ویژه ای به استان های محروم و غیربرخوردار داشته باشد.

وی گفت: نرخ بیکاری در استان ایلام به طرز غیرقابل تاملی بالا است به گونه ای که هرم بیکاری به سمت فارغ التحصیلان دانشگاهی درحال افزایش است.

این نماینده اظهار داشت:به رغم اجرای طرحهای اشتغالزایی در دولت های گذشته نرخ بیکاری در استان ایلام از 12 درصد درسال 87 به 30 درصد درحال حاضر افزایش یافته و بالاترين نرخ بیکاری در کشور را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: پروژه های مهم استان ایلام بخصوص سد و نیروگاه سیمره، پتروشیمی ایلام، پالایشگاه و پتروشیمی دهلران، کارخانه سیمان دهلران، تونل کبیرکوه، کارخانه سیمان آبدانان، پروژه انتقال آب سد کرخه به دشت عباس و..هنوز تکمیل نشده است.

احمدی با بیان اینکه م برای راه اندازی پروژه های كلیدی در استان استفاده نشده و اكنون با حجم زیادی از پروژه های نیمه تمام و طرح های صنعتی كه 10 تا 70 درصد پیشرفت دارند، مواجه هستیم،ت أکید کرد: تا عزم جدی نباشد، حل مشكل بیكاری استان به سادگی ممكن نیست زیرا ،اكنون در استان ایلام درگیر زیرساخت ها هستیم و اقتصادی كه درگیر زیر ساخت باشد فرصت شغلی كمتری دارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها به سرعت در حال افزایش است، بیان داشت: خشکسالی و مهاجرت های ناشی از آن موجب فروپاشی اقتصاد خانوارها شده است که امیدواریم با توجه به بودجه اختصاص یافته برای خشکسالی عنایت ویژه ای به مناطق درگیر این موضوع شود.

وی افزود: این استان با توجه به وضعیت جغرافیایی و وجود 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق نیازمند اتخاذ گام های بلندی برای ایجاد توسعه پایدار در منطقه است.

وی تصریح کرد: به شرایط خاص و نیازمندی های حمایتی در استانهای توسعه نیافته از جمله استان ایلام در برنامه ریزی کلان کشوری به خصوص در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 توجه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی بیكاری، مهاجرت معكوس و آسیب های اجتماعی را از جمله مشكلات استان برشمرد و گفت: این مشكلات تنها با همكاری و همراهی همگانی قابل حل است.

وی افزود: این همه مشکلات در حالی وجود دارد که چهار درصد ذخائر نفت و 15 درصد ذخائر گاز کشور در استان ایلام وجود دارد و درحال حاضر روزانه 154 هزار بشکه نفت از چاههای نفتی دهلران و جنوب آبدانان استخراج و از طریق لوله به استانهای مجاور منتقل می شود.

احمدی تصریح کرد: ظرفیتهایی دیگر مثل وجود يك ميليون و670 هزار هکتار جنگل و مرتع 18 رشته رودخانه دائمی، 336 هزار هکتار زمین با قابلیت کشاورزی که تنها 21 درصد آن بصورت آبی و 79 درصد بصورت دیم کشت می شوند، در استان وجود دارد.

وی افزود: وجود منابع گچ، سنگ آهک، بیتومین – فسفات، سنگ نما، نمک آبی و سنگی، شیل (ماده اولیه سیمان) و ماسه که به دلیل عدم مدیریت صحیح دراین بخش درحال حاضر به مصرف داخلی استان رسیده و قابلیت صادرات دراین منابع چشمگیر نیست.