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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

پور امیدی خبر داد:

مركز جامع علمي و كاربردي امور مالياتي در لرستان راه اندازی می شود

مركز جامع علمي و كاربردي امور مالياتي در لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدير كل امور مالياتي استان لرستان از راه اندازی مركز جامع علمي و كاربردي امور مالياتي در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور امیدی ظهر سه شنبه در دیدار با پرسنل اداره کل امور مالياتي لرستان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري يكي از راهکارهای اساسی در اداره امور کشور حرکت در مسیر اقتصاد بدون نفت است كه اين امر نقش ماليات را برجسته مي كند.

وی همچنین اجراي طرح جامع مالياتي را تحولي بزرگ در نظام مالياتي كشور عنوان کرد و بیان داشت: اجرای این طرح تا حد زيادي نقايص سيستم مالياتي را برطرف خواهد كرد.

مدير كل امور مالياتي استان لرستان همچنین به دستاوردهای این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: طی سال گذشته 46 هزار اظهارنامه مالیاتی تحویل گرفته شد که از این تعداد اظهارنامه بیش از 98.5 درصد به صورت الکترونیکی دریافت شده است.

پورامیدی افزود: تلاش ما این است که دریافت اظهارنامه های مالیاتی طی سالجاری به صورت 100 درصد الکترونیکی باشد.

وی همچنین از راه اندازي مركز جامع علمي و كاربردي امور مالياتي در استان خبر داد و یادآور شد: این مرکز توسط اداره كل امور مالياتي لرستان در آينده اي نزديک راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 2097983

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