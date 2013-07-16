سرانه مصرف آب در گلستان 230 لیتر در شبانه روز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمنصور هاشمی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شرکت آبفا، با اشاره به گرمای چند روز گذشته و افزایش دمای هوا در روزهای آتی افزود مشترکین استان با نهايت صرفه جويي در مصرف آب و حذف مصارف غيرضرور همكاران اين شركت را در جهت تامين و توزيع مناسب آب شرب و بهره مندي همه شهروندان ياري کنند.

سرپرست شرکت آبفا گلستان رشد روز افزون تقاضا برای آب را یکی دیگر از موانع در استان دانست و افزود: استان گلستان به دلیل مهاجرپذیر بودن جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 700 هزار نفر را در خود جای داده و افزایش رشد سرانه جمعیت آن بسیار زیاد است و همین مسئله باعث افزایش تقاضا خواهد شد که کار را برای تامین آب با مشکل مواجه می‎کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت آبفا تمام تلاش خود را به کار بسته تا با توجه به استانداردهای آب با کیفیت را برای مردم تامین سازد افزود: برای جلوگیری از این مخاطرات باید ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، توزیع آب شرب و تعمیر اصلاح و نگهداری، بهره برداری از تاسیسات آبی را با جدیت پیگیر باشیم.

مدیر امور آب و فاضلاب کردکوی از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به 227 واحد شهرستان کردکوی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

عباس جمال اظهار داشت: برای جلب رضایت مشترکین و جلوگیری از کمبود آب در فصل تابستان در سه ماهه نخست اقدامات خوبی در این امور انجام شده است که از آن میان می توان به لوله گذاری 700 متر توسعه شبکه ، مهندسی مجدد منصوبات سر چاهی یک حلقه (چاه فرهنگیان)، ویدئومتری چاه شماره 2 ولاغوز، شروع حصارکشی و محوطه سازی چاه مسکن مهر در 4 هزار متر مربع اشاره کرد.

وی از واگذاری بیش از 227 واحد انشعاب آب و فاضلاب در این مدت خبر داد و ابراز داشت: محوطه سازی و تسطیح تصفیه خانه فاضلاب در 2.5 هکتار از دیگر اقدماتی بوده که توسط این امور محقق شده است.

جمال در ادامه با اشاره به سرعت عمل در برطرف کردن نواقص و مشکلات به وجود آمده در تاسیسات آبی یادآور شد: بعلت خرابی یکی از چاههای آب شرب، منصوبات و الکترو موتور از مدار بهره برداری خارج و دچار قطع آب شد که همکاران این امور در یک اقدام سه ساعته ورزینگ کردن شبکه پائین دست به بالادست توانستند منطقه دانشگاه را بلحاظ تامین آب شرب برطرف کنند.