گرایش به عفاف و ارزش های اسلامی جامعه را از بی بندوباری نجات می دهد

احمد جوانمرد گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه حجاب و ضروریات اسلام در مسجد صاحب الزمان (عج) شهر مامونیه گفت: این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان و همچنین روز ملی عفاف و حجاب در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر به نمایش در آمده است.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی الگوهای ایرانی و اسلامی عفاف و حجاب گفت: ماه ضیافت الهی فرصت مناسبی برای تبیین ارزش های دین مبین اسلام در جامعه است و برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب یکی از راه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان به شمار می آید.



سرپرست اداره فرهنگ و راشاد اسلامی شهرستان زرندیه، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه بازدیدکنندگان با الگوهای مناسب و پوشش اسلامی نیز آشنا می شوند.



این مقام مسوول هداف از برگزاری نمایشگاه حجاب و ضروریات اسلام را تاکید اسلام بر حفظ حجاب و پوشش اسلامی و دوری از چشم نامحرم دانست.



وی با اشاره به توطئه ها و تهاجم فرهنگی دشمان ادامه داد: حرکت هر چه بیشتر جامعه به سمت الگوهای دینی و اسلامی توطئه های دشمنان را خنثی می کند.



گفتنی است در این نمایشگاه جملاتی از مراجع اعظام در خصوص اهمیت عفاف و حجاب همراه با تصاویر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است و این نمایشگاه تا 30 تیر ماه سال جاری آماده بازدید علاقمندان است.