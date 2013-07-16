احداث مجموعه تفریحی "بروی" از اقدامات مهم شهرداری فرخ شهر است

به گزار ش خبرنگار مهر، علی اصغر حاج حیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات مهم فراوانی در زمینه های گوناگون در شهر فرخ شهر انجام پذیرفته اما از دید ما، دفاع از حق مردمو بازگردندان آب بروری سطح شهر و ایجاد یک مجموعه تفریحی بزرگ در اطراف مظهر این قنات تاریخی، اقدامی بسیار مهم در راستای خدمت به شهروندان بود.

وی تصریح کرد: محل احداث میدان بسیج نقطه تلاقی هشت گره عمده ترافیکی بوده و با ساختاری که در گذشته داشت، نقطه ای حادثه خیز به شمار می رفت که با تملک ساختمان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و تعریض گذر موفق به احداث میدان بسیج شده و مشکل این قسمت برطرف شد.

حاج حیدری ادامه داد: باقی مانده ملک تملک شده دارای ارزشی است که همه هزینه های پروژه ها را تامین کرد و هم درآمدی را عاید شهرداری خواهد کرد.

وی اذعان داشت: انجام پروژه ها به صورت امانی موجب صرفه جویی بسیار در مقایسه با انجام کار بصورت پیمانی است و هم از یک منظر نوعی درآمد مستمر برای شهرداری به حساب می آید.

حاج حیدری بیان داشت: انجام تملک های لازم در خیابان شهید سمیع و بازگشایی عمده این خیابان و اجرای جداول و آسفالت مهم ترین اقدام شهرداری در این خصوص است.

وی تاکید کرد: شهر فرخ شهر یکی از شهرهای مهم تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است که باید اقدامات گسترده در خصوص افزایش مسافر و گردشگر به این شهر انجام شود تا دآمد در این شهر افزایش یابد.