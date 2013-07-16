پروژه های نیمه تمام استان تهران تا پایان سال 93 به اتمام می رسند

محمدرضامحمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از عملکرد دولتهای نهم و دهم اظهار داشت: یک قهرمان نیاز به تغذیه خوب دارد چون تعداد آدمهایی که تغذیه شان خوب است، زیاد شده و از اینها، تعدادی که استعداد ورزشی داشته اند قهرمان شده اند و افزایش سفرهای نوروزی با توجه به تحریم ها، نشان می دهد مردم شادابند و فرهنگ عمومی بالا رفته است، البته صحبت من در خصوص استان تهران است و استانهای دیگر را باید خبرنگاران بررسی کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به تفکیک استان البرز از تهران، هفت شهرستان ملارد، قدس، پردیسان، پیشوا و قرچک به استان تهران اضافه شد که نشان دهنده این است که دولت قصد خدمت گذاری دارد و می خواهد خدمات را به درب خانه های مردم ببرد و فاصله ها را نزدیک کند.

محمودی، به گسترش راه های استان تهران و طرحهای هادی روستایی اشاره و عنوان کرد: بودجه عمرانی شهرداری ها از سال 84 تاکنون به طور میانگین 10 برابر شده و این امر نشان می دهد که درآمد مردم ارتقا یافته که می توانند چنین عوارضی را به شهرداری بدهند و رونق اقتصادی در استان تهران وجود داشته است، به ویژه اینکه ساخت و ساز در استان تهران خوب است.

این مسئول ادامه داد: در روستای قمصر و شهرکیلان در استان تهران آب لوله کشی منازل با آب لوله کشی فضای سبز آن متفاوت است، سرانه های ورزشی، فرهنگی، خدماتی و فضای سبز به قدری افزایش پیدا کرده که قابل بیان نیست، شما از همین مدال آوران ورزش می توانید قیاس کنید وقتی مدال آور زیاد می شود به معنای این است که امکانات اولیه آن زیاد شده، در استان تهران قهرمانان ورزشی نسبت به سال 84 چند ده برابر شده، مشخص است که محیط آماده و سرانه های ورزشی افزایش پیدا کرده است.

محمودی در تشریح عملکرد عمرانی تاکید کرد: شیب خدمات رسانی در دولت های قبلی هم بوده ولی در دولت نهم و دهم تندتر شد، دو آرزوی دیرینه تهران یکی در جاده هراز با احداث تونل به طول 20 کیلومتر مسیر امام زاده هاشم را کوتاه کردیم و دیگری دوباندکردن جاده فیروزکوه است و همانطور که می دانید 50 درصد هزینه عمرانی مترو تهران را دولت می دهد و همه کارشناسان اذعان دارند که دولت نهم و دهم بیشترین کمک را به مترو کرده است و سدماملو را ایجاد کردیم که منبع آب عضیمی برای شرق تهران درست شد.

این مسئول با اشاره به احداث 400 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران لفزود: درست که هم اکنون امکانات 100 درصد نیست اما تا حدودی بسترهای رفاه برای شهروندان فراهم شده است.

معاون امور عمرانی استانداری تهران، در خصوص اعتبار پروژه های عمرانی استان تهران گفت: در سال گذشته و امسال به دلیل تحریمها به صورت انقباضی عمل و سعی شد پروژه جدیدی تعریف شود تاپروژ های قبلی به اتمام رسد که در این زمینه تا پایان امسال و سال 92 پروژه های نیمه تمام استان به اتمام می رسد.