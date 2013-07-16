به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فریدونی با اعلام این خبر گفت: پروژه عام المنفعه تامین لوله های جداری و مغزی بدون درز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با مشارکت یک سرمایه گذار داخلی انجام خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص حدود 20 هکتارزمین از سوی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای اجرای فاز اول این پروژه خبر داد.

فریدونی با بیان اینکه لوله های جداری و مغزی بدون درز به عنوان لوله های درون چاهی در صنایع نفت و گاز استفاده می شود، گفت: این نوع لوله ها از فرو ریختن و شسته شدن چاه ها جلوگیری و سازنده های مختلف را از یکدیگر جدا می کند.

به گفته مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پروژه تولید و تامین لوله های جداری و مغزی بدون درز تا یک سال دیگر به بهره برداری می رسد.

فریدونی همچنین با اشاره به اولویت های آتی سازمان منطقه ویژه پارس، بیان داشت: ایجاد فضای امن برای تحقق سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی، فرهنگی، توریستی، بهداشتی و ورزشی در منطقه ویژه پارس از مهمترین برنامه های مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه در سال جاری خواهد بود.