توسعه امکانات بخش مرجع کتابخانه ها زمینه ساز توسعه علم و دانش در کشور است

علی صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع رسانی و ارائه خدمات نوین، تخصصی و به روز به مراجعین عام، پژوهشگران و محققین که از وظایف کتابخانه های عمومی به شمار می رود، گفت: بخش مرجع به عنوان بخشی اساسی و مهم باید راهگشای اعضاء و مراجعین به کتابخانه ها باشد چراکه این بخش، بخشی دانش محور است.

وی، توجه بیشتر به بخش مرجع و تهیه منابع مورد نیاز و به روز را موجب تعالی علمی و تخصصی اعضای جامعه و کتابخوانان دانست و گفت: رشد در بخش مرجع و استفاده از آن، موجب رشد علوم تخصصی و بنیادی می شود که در نهایت در توسعه و پیشرفت علمی کشور نقش بسزایی دارد.

مسئول کتابخانه عمومی الهیه در ادامه صحبت های خود ضمن اشاره به مستقل کردن بخش مرجع در کتابخانه متبوع خود گفت: ما با مستقل کردن بخش مرجع و فراهم کردن امکانات لازم جهت مطالعه، تحقیق و بررسی در حد توان کتابخانه سعی کرده ایم به نیازی های مراجعین خود پاسخی شایسته و درخور بدهیم.

صفدری در پایان با ارائه توضیحی در مورد منابع بخش مرجع گفت: بخش مرجع در این کتابخانه شامل کتاب های دایره المعارف، کتابشناسی، فرهنگ لغات، سرگذشت نامه ها، اطلس های جغرافیایی، فرهنگ نامه و سایر کتب ارزشمند و نفیس است که در دسترس عموم مراجعین قرار دارد.

