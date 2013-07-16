89 زندانی جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، يدالله روحاني منش اظهار کرد: ميزان بدهي 89 زنداني آزاد شده، مبلغ 70 میلیارد و 394 میلیون و 790 هزار و 798 ریال بوده است.

وي افزود: از تعداد كل مددجويان آزاد شده تعداد چهار نفر زن و 85 نفر مرد بوده که 30 نفر از آنان محکوم به پرداخت دیه و 59 نفر دیگر محکومان مالی غیرکلاهبرداری و غیربزهکاری بوده اند.

روحاني منش ادامه داد: تعداد 19 نفر نیز از طریق مشاوره و پیگیری این نهاد بدون پرداخت مبلغ آزاد شده اند.

وي عنوان کرد: در مراحل رسيدگي به پرونده مددجويان از شكات آنان دعوت شده و مبلغ 38 میلیارد و 309 میلیون و 11 هزار و 346 ریال گذشت رضايتمندانه اخذ شده است .

مدیرعامل ستاد دیه استان عنوان كرد: تعداد شش نفر نیز با کمک بیمه به مبلغ 12 میلیارد و 430 میلیون و 106 هزار و 250 ریال آزاد شده اند.

وی یادآور شد: ستاد دیه از طریق بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات مبلغ هفت میلیارد و 651 میلیون ریال وام قرض الحسنه اعطاء و با این مساعدت تعداد20 نفر به آغوش خانواده خود بازگشتند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: مساعدت صندوق تامین خسارتهای بدنی در این مدت مبلغ دو میلیارد و 802 میلیون و 500 هزار ریال به صورت وام و بلاعوض به تعداد هفت نفر بوده است .

روحانی منش اضافه کرد: مساعدت بلاعوض به زندانیان که تعداد 9 نفر محکوم به دیه و 28 نفر محکوم به محکومان مالی بوده اند، چهار میلیارد و 197 میلیون و 886 هزار و 250 ریال بوده است .

وی اظهار کرد: خود مددجویان نیازمند و آبرومند آزاد شده این استان نیز در این امر دخیل بوده اند و مبلغ پنج میلیارد و چهار میلیون و 286 هزار و 952 ریال آورده داشته اند

درخشش هنرمند همداني در جشنواره شاهنامه‌خواني



هفتمين جشنواره شاهنامه‌خواني و نقالي كشور در حالی برگزار شد که هنرمند همدانی "محمدمهدي چاياني" مورد تقدير ويژه قرار گرفت.



در هفتمين جشنواره شاهنامه‌خواني و نقالي مناطق زاگرس‌نشين كه در لُردگان استان چهارمحال و بختياري برگزار شد، هنرمند پيشكسوت همداني محمد مهدي چاياني علاوه بر دريافت تنديس و لوح سپاس جشنواره از سوي هیئت داوران اين جشنواره به عنوان نفر قابل تقدير ويژه شناخته شد.



استاد چاياني از هنرمندان پيشكسوت عرصه تئاتر و سينماي استان همدان است كه سال‌ها در زمينه شاهنامه‌خواني فعاليت داشته و از نقالان برجسته كشور نيز محسوب مي‌شود.