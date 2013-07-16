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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

جام رمضان کشتی پهلوانی نوجوانان تهران برگزار می شود

جام رمضان کشتی پهلوانی نوجوانان تهران برگزار می شود

نایب رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی کشور از برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان تهران در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوشجان هدف از برگزاری این مسابقات با عنوان جام رمضان در تهران را رشد و توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در ابعاد فنی و فرهنگی و میراث کهن دینی و ملی کشورمان همراه با جذب آینده سازان، جوانان و تماشاگران در رقابت سالم و محیط جوانمردانه و تشویق خانواده ها به این ورزش باستانی اعلام کرد .

نایب رئیس فدراسیون ورزش باستانی در ادامه اظهار داشت : این مسابقات در گروه سنی نوجوانان متولدین 1/1/1375 لغایت 29/12/1377 (15 و 17 سال) در اوزان 55، 62، 70، 80  و 80+ کیلوگرم برگزار می شود.

خوشجان خاطر نشان کرد: این رویداد در روزهای 27 و 28 تیرماه جاری از ساعت 21:30 در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در کلیه اوزان می بایست چهارشنبه 26 تیرماه جاری از ساعت 18 الی 19 برای وزن کشی در محل برگزاری حضور یابند .

کد مطلب 2098016

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