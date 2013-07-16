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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

حضور ۵۶ تنیسور ایرانی در بین برترین های آسیا ؛

نجفی همچنان صدرنشین باقی ماند

نجفی همچنان صدرنشین باقی ماند

با پایان رقابت های تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا در تهران برترین های این رشته از سوی کنفدراسیون تنیس آسیا اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در حالی رقابت های زیر ۱۴ سا آسیا به میزبانی تهران و در زمین های مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد که نمایندگان کشورمان موفق شدند با عبور از سد حریفان خود عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کنند. موفقیت تنیسورهای کشورمان در این رقابت ها باعث شد تا با اعلام رنکینگ کنفدراسیون تنیس آسیا ۵۶ نفر از آنها در ۲ بخش پسران و دختران صاحب رنکینگ شوند که این امر یک موفقیت بزرگ برای ایران محسوب می شود.

بر این اساس در بخش پسران ۳۲۱ و در بخش دختران ۲۴۳ تنیسور صاحب رنکینگ هستند که از کشورمان ۵۶  تنیسور در این جدول جای گرفتند که امیر محمد ادب جو قهرمان هفته دوم مسابقات در جایگاه چهاردهم ایستاد و در بخش دختران نیر صبا نجفی با قهرمانی در هفته دوم این بازی ها موفق شد همچنان جایگاه نخست جدول را به خود اختصاص دهد.

مسابقات دو هفته ای تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا از یک لغایت ۱۴ تیر ماه سال جاری به میزبانی کشورمان برگزار شد.

کد مطلب 2098020

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