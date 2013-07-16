  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

صدور مجوز برای محصولات بومی حوزه امنیت فناوری اطلاعات

صدور مجوز برای محصولات بومی حوزه امنیت فناوری اطلاعات

معاون گسترش فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شرکتها و فعالان حوزه امنیت باید محصولات بومی خود را جهت بررسی و صدور گواهی تایید محصول به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال و پس از اخذ گواهی، امکان ارائه محصول به نهادهای متقاضی را خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رادکانی امروز در همایش امنیت اطلاعات و مدیریت رخدادهای رایانه ای اظهار داشت: ساماندهی و ارزیابی محصولات حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات - افتا- یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات در این بخش است؛ در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با تقویت آزمایشگاه هایی که در این حوزه کار می کنند در جهت ایمن سازی محصولات اقدام کرده و به محصولات بومی تولید شده در این حوزه گواهی تاییدیه ارائه محصول می دهد

وی با بیان اینکه پیگیری سیاستهای کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه افتا از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می‌گیرد تصریح کرد: پیشگیری و امداد رخدادهای رایانه ای از دیگر وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در این بخش است که در این راستا، مرکز ماهر به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده راه اندازی شده است.

معاون گسترش فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات با اشاره اقدامات صورت گرفته در این بخش تاکید کرد:در این راستا،‌ ساز و کارهای مناسب جهت تعامل میان دستگاه های اجرایی،‌ پیاده سازی شده است.

کد مطلب 2098021

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