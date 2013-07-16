حضور فعالانه مردم در فعالیت های روستایی عامل رشد و توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عبدالله موسوي ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بخش آبگرم ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، از آسفالت و ترمیم 60 کیلومتراز راه های روستایی اين شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی با حضور در شهرستان از راه های خاکی و آسفالت نشده شهرستان بازديد كردند و در جلسه ای که باهدف بررسی مشکلات راه روستایی شهرستان برگزار شد مقررشد، امسال در خصوص آسفالت راه های روستایی اقدامات خوبی صورت گيرد.



فرماندار آوج، به مدیریت مصرف آب کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه در بحث آب کشاورزی با مشکل جدی روبرو هستیم و امروز باید با روش های مختلف کشاورزان را به سمت استفاده از فناوری های نوین درآبیاری مزارع و باغات هدایت کنیم تا بتوانیم این بحران کم آبی را مدیریت کنیم.



وی تصريح كرد: بدون همیاری و مشارکت مردم، توسعه مفهومی نخواهد داشت، چرا که هر گامی که در راه رشد و توسعه برداشته می شود، باید با همراهی مردم انجام گیرد.



موسوی در ادامه ، با تقدیر و تشکر ویژه از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در شهرستان بویژه بخش آبگرم بیان کرد: تحقق این حماسه بزرگ میسرنبود مگر با همت، همدلی و همکاری مجریان، ناظران، دهیاران و سایرادارات و ارگان های تابعه و با توجه به تازه تاسیس بودن شهرستان آوج و کمبود امکانات آوج اولین شهرستانی در استان بودیم که آراء تجمیع شد.



وی ادامه داد: حضور حماسی و باشکوه مردم در انتخابات 24 خرداد پای صندوق های اخذ رای نقشه ها و توطئه های شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرد و به لطف خدا مردم فهیم شهرستان با حضور حماسی در پای صندوق های اخذ رای و مشارکت 99.8 بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات این انقلاب افزودند.



موسوی اظهارداشت: دشمن دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی میان مسئولان و مردم است ولی مردم ما مثل همیشه که در همه صحنه های انقلاب حضور باشکوه داشته اند، در این عرصه نیز بار ديگر با حضور حداکثری خود باعث ناامیدی دشمنان شدند.