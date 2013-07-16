نخستين محموله ترانزيتي آسياي ميانه وارد راه آهن زاهدان شد

سید مصطفی داودی با بیان اینکه این محموله شامل 16 واگن مخزن دار گاز مایع است در گفتگو با مهر اظهار داشت: این محموله از طریق کشور ترکمنستان و با تناژ 555 تن عصر وارد ایستگاه راه آهن زاهدان شده است که پس از تخلیه توسط بونکرهای حمل گاز به کشور پاکستان ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: شهر زاهدان و راه آهن جنوب شرق کشور به دليل قرار گرفتن در مسير کريدورهاي ترانزيتي شرق به غرب و شمال به جنوب از اهميت بين المللي ويژه ايي برخوردار است چنانکه زمان حمل این بار از کشور ترکمنستان تا زاهدان تنها 4 روز به طول انجامیده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر موقعيت استان به عنوان شاهراه ترانزيتي کشور و نقطه اتصال کشور هاي جنوب شرق آسيا و شبه قاره هند با اروپا و کشور هاي آسياي ميانه مطرح است و لذا با توجه به این امتیاز باید در راستای ایجاد زیر ساخت های لازم سرمایه گذاری بیشتری انجام گیرد.

داودی گفت: اتصال پايانه هاي مرزي ميلک و ميرجاوه به شبکه ريلي کشور و نصب جرثقيل هاي دروازه اي یکی از ضروریات سرمایه گذاری در راستای افزايش ترانزيت كالا در كريدور بين المللي شرق به غرب ايران و در ایستگاه راه آهن زاهدان است .

وی با بیان اینکه این خط ترانزیتی ظرفيت جابجايي بيش از 8 ميليون تن بار در سال را دارا است افزود: با توسعه صنعت حمل و نقل ریلی علاوه بر ایجاد اشتغالزایی می توان نقش بسزایی در کمک به اقتصاد خانواده ها و منطقه و همچنین تحکیم روابط بین کشورها داشت.