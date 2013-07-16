مجمع جهانی شهر اسلامی و روز قزوین را آبرومندانه برگزار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری برنامه های روز قزوین که در دفتر معاونت امور عمرانی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: با برگزاری جلسات مستمر در خصوص روز قزوین خوشبختانه کمیته های تخصصی تاکنون خوب کار کرده اند و امیدواریم با هماهنگی مناسب دستگاهها بتوانیم این رویداد مهم را بخوبی برگزار کنیم.



حبیبی بیان کرد: گرامیداشت روز قزوین با تجلیل از نخبگان و چهره های ماندگار کار ارزشمندی است اما باید حلقه اتصال و ارتباط با این افراد بخوبی برقرار شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: اطلاع رساني در حيطه هاي الكترونيك، رسانه هاي مكتوب و رسانه ملي از اين برنامه ها باعث مي شود كه مردم در جريان اين امور مهم قرار گيرند و اگر اطلاعات خاص و جديدي دارند در اختيار همايش قرار دهند تا توسط ستاد و با برنامه ريزي لازم در آن ايام مورد بهره برداري و استفاده قرار گيرد.



حبيبي افزود: گراميداشت روز قزوين گراميداشت تاريخ سراسر پر افتخار استان و احياء مذهب تشيع است زيرا اين استان ظرف 500 سال اخير تاريخ تشيع بوده است.



وي تجليل از چهره هاي فاخر و ماندگار ملي متعلق به استان قزوين را از ديگر برنامه هاي روز قزوين اعلام كرد و افزود: قدرداني و تجلیل از اين خدمتگزاران به عنوان حلقه ارتباط با استان نيز از اهميت زیادای برخوردار است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد.



حبيبي یادآورشد: برگزاري نمايشگاه معرفي توانمندي ها و قابليت هاي استان نيز در بخش هاي مختلف كشاورزي، گردشگري و صنعت از ديگر برنامه هاي پیش بینی شده در این روز است.



معاون امور عمراني استاندار در ادامه تصريح كرد: يكي از جشنواره هاي مهمي كه در استان درزمان برگزاری همایش موجب جذب و جلب گردشگران مي شود جشنواره اسباب بازي است كه با هدف جذب توريست و بازديد آنها از مكان هاي تاريخي و باستاني قزوين اجرا مي شود.



وی بیان کرد: در خصوص برگزاري مجمع جهاني شهر اسلامي كه محور اصلي كار است بايستي اطلاع رساني مناسبی صورت گيرد و با آگاهي بخشي عمومي در اين خصوص تلاش لازم توسط اعضاي ستاد انجام شود.



وی گفت: دولتخانه صفوي نيز از مسائل مهمی است كه لازم است پیگیری جدی برای تحقق آن انجام شود زیرا در این همایش می تواند جایگاه مهمی داشته باشد.



این مسئول افزود: تاکنون 95 درصد فضاي دولتخانه آزاد شده و پنج درصد باقیمانده توسط چند دستگاه دولتي استان مراحل اجرايي خود را طی می کند.



حبیبی یادآورشد: موضوع همایش در شوراي معاونين به عنوان عالي ترين سطح تصميم گيري استان مطرح شده و در مورد چگونگي اجراي آنها بحث و بررسي لازم صورت گرفته است.



وی در پایان از مسئولان كميته هاي شش گانه ستاد خواست تا ضمن پيگيري کارها در جلسه هفته آينده با جمع بندي کارها زمینه تصميم گيري مناسب را فراهم کنند.

