۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

رمضاني خبر داد:

برگزاري همایش اخلاق در ورزش و مسابقات حفظ و قرائت قرآن در قم

قم - خبرگزاري مهر: معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم از برگزاری همایش اخلاق در ورزش در ماه مبارک رمضان خبر داد.

روح‌الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشريح برنامه‌هاي پيش بيني شده اين معاونت ويژه ماه مبارك رمضان اظهار داشت: برنامه‌هاي متنوعي براي اين ماه در حوزه فرهنگي در نظر گرفته‌ايم كه يكي از آنها برگزاری همایش اخلاق در ورزش محسوب مي‌شود.

رقابت جوانان و ورزشكاران در مسابقات حفظ و قرائت قرآن

وي ياد آور شد: همچنين رقابت‌های حفظ و قرآئت قرآن ویژه جامعه ورزشی نیز ديگر برنامه‌ مورد نظر ما است كه به ميزباني معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ماه پر خير و بركت رمضان برگزار خواهد شد.

معاون امور فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم با بيان اينكه اين دو برنامه با مشارکت سازمان بسیج ورزشکاران استان در ماه مبارک رمضان امسال به انجام مي‌رسد، افزود: براي ما حضور ورزشكاران و جوانان بسيار مهم است و از تمامي آنها براي شركت در اين دو برنامه‌ دعوت كرده‌ايم.

وی همچنین از برگزاری ضیافت قرآنی در مجتمع ورزشی خورشید قم خبر داد و ابراز كرد: با هماهنگی‌های انجام شده با مدیریت مجتمع خورشید امسال برای نخستین بار برنامه ضیافت قرآنی ویژه ورزشکاران و خانواده آنها برگزار خواهد شد.

برگزاری ضیافت قرآنی در مجتمع ورزشی خورشید قم

رمضاني عنوان داشت: اين ضيافت در شب‌های ماه مبارک رمضان همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی در مجتمع خورشید برگزار خواهد شد، ضمن اينكه در کنار این برنامه‌ها نمایشگاه کتاب و کارگاه‌های نقاشی در حاشیه ضیافت‌های شبانه در این باشگاه برگزار مي‌شود.

وي در پایان به برنامه‌های گسترده تشکل‌های جوان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و بیان داشت: تشکل‌های فرهنگی فعال جوانان نیز برنامه‌های گسترده ای در ماه مبارک رمضان در سطح شهر و همچنین فرهنگسرای جوان اجرا خواهند کرد که این معاونت از این برنامه ها در حد توان حمایت می‌کند.
 

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
