برگزاري همایش اخلاق در ورزش و مسابقات حفظ و قرائت قرآن در قم

روحالله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشريح برنامههاي پيش بيني شده اين معاونت ويژه ماه مبارك رمضان اظهار داشت: برنامههاي متنوعي براي اين ماه در حوزه فرهنگي در نظر گرفتهايم كه يكي از آنها برگزاری همایش اخلاق در ورزش محسوب ميشود.
رقابت جوانان و ورزشكاران در مسابقات حفظ و قرائت قرآن
وي ياد آور شد: همچنين رقابتهای حفظ و قرآئت قرآن ویژه جامعه ورزشی نیز ديگر برنامه مورد نظر ما است كه به ميزباني معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم در ماه پر خير و بركت رمضان برگزار خواهد شد.
معاون امور فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم با بيان اينكه اين دو برنامه با مشارکت سازمان بسیج ورزشکاران استان در ماه مبارک رمضان امسال به انجام ميرسد، افزود: براي ما حضور ورزشكاران و جوانان بسيار مهم است و از تمامي آنها براي شركت در اين دو برنامه دعوت كردهايم.
وی همچنین از برگزاری ضیافت قرآنی در مجتمع ورزشی خورشید قم خبر داد و ابراز كرد: با هماهنگیهای انجام شده با مدیریت مجتمع خورشید امسال برای نخستین بار برنامه ضیافت قرآنی ویژه ورزشکاران و خانواده آنها برگزار خواهد شد.
برگزاری ضیافت قرآنی در مجتمع ورزشی خورشید قم
رمضاني عنوان داشت: اين ضيافت در شبهای ماه مبارک رمضان همراه با برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی در مجتمع خورشید برگزار خواهد شد، ضمن اينكه در کنار این برنامهها نمایشگاه کتاب و کارگاههای نقاشی در حاشیه ضیافتهای شبانه در این باشگاه برگزار ميشود.
وي در پایان به برنامههای گسترده تشکلهای جوان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و بیان داشت: تشکلهای فرهنگی فعال جوانان نیز برنامههای گسترده ای در ماه مبارک رمضان در سطح شهر و همچنین فرهنگسرای جوان اجرا خواهند کرد که این معاونت از این برنامه ها در حد توان حمایت میکند.
