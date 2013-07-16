کارآفرینان از معافيت 1.8ميليون يورویی براي ورود ماشين آلات صنعتي برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طي سه ماهه ابتدايي سال جاري باصدور 35 فقره مجوزمعافيت گمركي، كارآفرينان صنعت ومعدن استان از 1.8ميليون يورو معافيت حقوق ورودي براي ماشين آلات خارجي برخوردار شدند.

ناصرفخرموحدي اظهار كرد: ارزش مجموع ماشين آلات وارد شده مشمول معافيت، 23 ميليون يورو بوده كه كارآفرينان صنعت و معدن استان از پرداخت 1.8 ميليون يورو حقوق ورودي آن معاف شده اند.

وي گروه صنعتي ماشين آلات فوق را به ترتيب شامل: كاني غيرفلزي، غذايي و آشاميدني، شيميايي و دارويي، فلزي، نساجي و پوشاك ذكر كرد.

فخرموحدي تاكيد كرد:اين ماشين آلات از كشورهاي آسيايي و اروپايي وارد كشورمان شده است.

برنامه ریزی نظام مند برای رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو ضروری است

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی بر لزوم برنامه ریزی نظام مند به منظور رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو استان تاکید کرد.

رضا جمشیدی ظهر سه شنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو استان اظهارکرد: عمده ترین مشکل قطعه سازان، بدهی های معوقه آن ها به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک ها و کمبود نقدینگی است.

وی با اشاره به عدم دریافت مطالبات قطعه سازان استان از شرکت های خودروساز گفت: رسیدگی و رفع این مشکلات نیازمند همراهی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین استفاده از مساعدت های دولتی به واحدهای فعال در زمینه تولید قطعات است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در خصوص راهکارهای رفع این مشکلات بیان کرد: نخستین گام، تهیه و ارائه لیستی از میزان بدهی شرکت های قطعه ساز استان به سازمان های تامین اجتماعی، مالیاتی و بانک ها و همچنین میزان درخواست نقدینگی، تسهیلات و سرمایه در گردش این شرکت ها است.

ممانعت در خام فروشی گامي مثبت درایجاد بهره وری معادن

رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي گفت: با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون معادن یک گام در جهت ممانعت از خام فروشی و ایجاد بهره وری در معادن برداشته شد.

ناصر فخر موحدي اظهار كرد: آيين نامه اجرايي قانون معادن مشتمل بر 122 ماده براي اجرا به سازمانهاي صنعت، معدن وتجارت استانها ابلاغ شده كه با اجراي اين آيين نامه امور مربوط به بخش معدن كشور و استان با سهولت بيشتر انجام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: ابلاغ این آیین نامه در افزایش بهره برداری و ایجاد ارزش افزوده تاثیر گذاراست زیرا این موارد در قانون معادن دیده شده بود اما جزئیات و نحوه انجام آن باید در آیین نامه ذکر می شد که ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون در بحث بهره وری، ارزش افزوده و همچنین حفاظت از معادن به عنوان اموال عمومی قطعا موثر خواهد بود.

فخرموحدي بيان كرد : نحوه برداشت و نوع بهره بردای از معادن از مواردی است که در آیین اجرایی قانون معادن مشخص شده است كه به توسعه، حفظ و حراست از معادن در کشور کمک می کند.

فعالیت 14 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی بردسكن خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از فعالیت 14 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی بردسكن خبر داد.

علي سليماني در جمع صنعتگران شهرک صنعتی بردسكن ابراز كرد: بر اساس اصل واگذاری تولیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي اظهار كرد: ایجاد شهرک های صنعتی مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی و ارائه خدمات مطلوب تر در قالب خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه ، تصفیه خانه فاضلاب، آسفالت و سایر خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.

سليماني بیان كرد: امروز صنعتگران با ویژگیهای ممتاز اعتقادی و اخلاقی در تولید، در جبهه مقابله با تحریم ها قرار دارند.