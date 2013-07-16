  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

مصوبه هیات وزیران

ورود دستگاههای کنترل کننده مخابرات بدون مجوز وزارت ارتباطات ممنوع شد

ورود دستگاههای کنترل کننده مخابرات بدون مجوز وزارت ارتباطات ممنوع شد

با تصویب هیئت وزیران واردات دستگاههای کنترل کننده سیستمهای مخابراتی فقط با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت دولت، ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی بدون اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این پس ممنوع است.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند(1) مندرجات ذیل یادداشت فصل(85) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.

بر اساس این آیین نامه مصوب شد که ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی به کشور مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 2098045

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