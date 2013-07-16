ورود دستگاههای کنترل کننده مخابرات بدون مجوز وزارت ارتباطات ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت دولت، ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی بدون اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این پس ممنوع است.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند(1) مندرجات ذیل یادداشت فصل(85) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.

بر اساس این آیین نامه مصوب شد که ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی به کشور مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.