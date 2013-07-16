برای تغییر شهردار نهاوند نباید شتاب زده عمل کنیم

میترا دسته گلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهردار فعلی نهاوند نسبت به شهرداران پیشین کارنامه موفق و مطلوب تری دارد و شورای شهر جدید در انتخاب و یا تعویض شهردار نباید شتای زده عمل کند.

دسته گلی با انتقاد از کم کاری شورای شهر سوم نهاوند اظهار داشت: درآمد زایی پایدار شهرداری نهاوند مهمترین اولویت وی در شورای شهر جدید نهاوند خواهد بود.

وی افزود: در سالهای گذشته با استناد به این مطلب که شهرداری نهاوند درآمد و بودجه کافی ندارد روند تغییر مبلمان شهری و زیبا سازی با مشکل و تأخیر روبرو بوده است که این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چون شهرهای کوچکتر از نهاوند در سالهای گذشته توسعه و پیشرفت مطلوبی داشته اند.

عضو جدید شورای شهر نهاوند، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، احداث پارک بانوان و احداث مجتمع فرهنگی در کنار مقبره شیخ ابوالعباس نهاوندی را از دیگر برنامه های اجرایی شورای جدید نهاوند عنوان کرد.

میترا دسته گلی گفت: مشکل اصلی شهر نهاوند فرهنگ سازی است که بدین منظور احیا معاونت فرهنگی در شهرداری نهاوند در دستور کار شورای شهر چهارم نهاوند قرار دارد.

دسته گلی اظهار داشت: در طرح های اجرایی سالهای گذشته نهاوند در حوزه شهری انتقادها و نارضایتی مردم وجود دارد که علت آن عدم استفاده از متخصصین و مشاوران ارشد در زمینه های مختلف است.

وی افزود: روند تبدیل تپه ابوذر به مجتمع گردشگری در شورای شهر جدید با جدیدت و تلاش بیشتری پیگیری میشود و قصد داریم با همکاری سایر ادارات برای بانوانی که هیچ منبع درآمدی ندارند اشتغال پایدار فراهم کنیم.

عیار و عملکرد شورای شهر سوم و چهارم باید برای مردم شناخته شود

منتخب مردم نهاوند در شورای شهر جدید اظهار داشت: میزان عیار و عملکرد شورای شهر سوم و چهارم باید برای مردم شناخته شود تا مردم شهر نهاوند بدانند در سالهای گذشته چه فرصت های طلایی از شهر نهاوند برای توسعه و پیشرفت به خاطر منافع شخصی گرفته شده است.

میترا دسته گلی با تاكيد بر اينكه بر وعده ها و قرارهای خود با مردم پايبند هستم، اذعان داشت: حضورم در انتخابات شوراي شهر به خواست مردم بود.

جلسات شورای شهر باید به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شود

دسته گلی با اعلام اینکه بر این باورم که جلسات شورای شهر باید به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شود گفت: بدون تردید خبرنگاران نقش موثر و کلیدی در توسعه و پیشرفت شهر نهاوند دارند و بعنوان پل ارتباطی مسئولین و مردم می توانند با انتشار واقعیت ها در پیشبرد امور کمک کنند.

وی اظهار داشت: نهاوند در زمینه گردشگری و مراکز تفریحی پتانسیل و ظرفیت های مناسبی دارد و ما برای تغییر وضع موجود شهر نهاوند شهر عجله داريم چون چهارسال زمان كمي براي رهایی از وضعیت فعلی است.

عضو جدید شورای شهر نهاوند در پایان سخنانش گفت: در شهر نهاوند کارهای انجام نشده فراوانی بر زمین مانده است که برای رفع عقب ماندگی و انجام آنها همت و مشارکت و خواستن مردم نهاوند نقش موثری دارد.