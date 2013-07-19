رنگ و بوم در حسرت دستهای هنرمند نقاش/ رویای ارتزاق بی دغدغه نقاش

به گزارش خبرنگار مهر از کرج، هنر از مهمترین مقوله های فرهنگی در هر جامعه محسوب می شود و به کمک آن می توان از بسیاری از مشکلات اجتماعی احتمالی، جلوگیری و بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد.

هنر به دلیل ماهیت خود، لطافت روح به همراه می آورد و این لطافت به خودی خود می تواند شخصیت افراد را تعالی بخشد و پنجره هایی به جهانی تازه را به سوی آنها بگشاید.

هنر کمک می کند تا انسانها بخش کمتری از وقت خود را صرف امور بیفایده کنند و به جای آن، استعدادهایشان هر روز بیش از پیش شکوفا شود و بتوانند اموری انجام دهند که نه تنها بیفایده نیست، بلکه به سود معنوی فرد، جامعه و جهان نیز باشد.

با توجه به این امر، در کنار توجه به مقوله هنر، توجه به فعالیتهای هنری نیز بسیار پراهمیت می شود زیرا صرف درک اهمیت هنر کافی نیست و باید اهمیت فعالیتهای مرتبط با این مقوله را نیز دریابیم.

یکی از شاخه های هنری که شاید از میلیونها سال پیش در میان جوامع انسانی شکل گرفته، هنر نقاشی و طراحی است. بسیاری از انسانها در هر عصر و زمانی علاقمند به بیان احساسات و افکار و عقاید خود در قالب یک طرح و نقش بوده اند و این امر تا امروز ادامه دارد.

علاقمندان به هنر نقاشی و طراحی در هر قرن و عصری، از امکانات زمان خود برای ترسیم طرح مد نظرشان استفاده کرده اند و روز بروز روشها و وسایل جدیدتری به وجود آمده اند تا انجام نقاشی و طراحی را برای علاقمندان تسهیل کنند.

هنر نقاشی و طراحی مانند برخی دیگر از انواع هنر مانند موسیقی بدون کلام، یک زبان زنده گویای بین المللی است و بدون استفاده از کلمات می تواند با مخاطبان خود که ممکن است از کشورهای مختلف باشند، ارتباط برقرار کند.

نقاشی و طراحی مانند سایر شاخه های هنری، این توانایی را دارد که لطافت روحیه افرادی که به آن می پردازند را بالا ببرد و آنها را مستعد رشد و تعالی روحی بیشتر کند که این امر را با باز کردن پنجره های جدید به سوی دید درونی این افراد انجام می دهد.





ایران به عنوان کشوری که از نظر هنری بسیار غنی بوده و هست، نقاشان فراوانی را در دامان خود پرورش داده و کافی است نگاهی به تاریخ هنر نقاشی در ایران بیندازیم تا به نام هنرمندان سرشناس فراوانی مانند کمال الملک برخوریم.

نقاشان ایران با الهام از روحیه عرفانی که در ادبیات ایران جریان داشته، آثاری را خلق کرده اند که کلکسیون آثار برجسته جهانی نقاشی را کامل کرده است.

هنر نقاشی همچنان در ایران از سوی بسیاری از هنرمندان دنبال می شود و هنوز هم اساتید بسیار بزرگی داریم که هنر نقاشی را با دل و جان دنبال می کنند و آموزه ها و تجربیات هنری خود را به شاگردان خود نیز ارائه می دهند.

استان البرز به عنوان یکی از استانهای بسیار مطرح کشور در زمینه فعالیتهای هنری، نقاشان فراوانی را در خود دارد و برخی از این نقاشان آنقدر هنرمند هستند که آثار آنها در گالری های پایتخت به فروش می رسد.

یکی از نقاشان کرجی در این خصوص گفت: نقاشان استان البرز تا جایی که می توانند، برای حفظ شغل هنری خود تلاش می کنند ولی گاهی فقدان حمایتهای مادی و معنوی آنقدر پررنگ می شود که نقاش مجبور می شود شغل خود را رها کند و به شغلی روی بیاورد که هیچ ربطی به روحیه هنری وی ندارد.

علی باقی ادامه داد: در چنین وضعیتی، اگر آن نقاش پیش از آن کلاس نقاشی و گالری برپا می کرده، این کلاس و گالری به دنبال تغییر شغل استاد، برچیده خواهد شد و شاگردان بیچاره که برخی از آنها سالها در جوار استاد خود شاگردی کرده اند، سرگردان می شوند.

وی افزود: در این حالت، شاگردان یا مجبور می شوند فعالیت هنری را کنار بگذارند یا اینکه کلاس دیگری پیدا کنند که ممکن است کیفیت و فضای صمیمیت این کلاس جدید در حد قبلی نباشد که این نیز به نوبه خود مشکل دیگری است.

باقی گفت: از آن طرف، استاد نقاشی به خاطر کسب یک لقمه نان حلال، در بسیاری از موارد مجبور می شود شغلی را انتخاب کند که به هیچ وجه با روحیه هنری وی تناسبی ندارد ولی او مجبور است تحمل کند زیرا شغل نقاشی کفاف هزینه های زندگی او و تورم را نمی دهد.

جدا از همه این مشکلات، برچیده شده کلاسهای هنری تبعات فرهنگی نامطلوبی به همراه دارد زیرا حضور در کلاسهای هنری موجب کاسته شدن از تنشهای روزمره می شود و علاقمندان با حضور در چنین کلاسهایی، می توانند راه حلهای مسالمت آمیزتری برای حل مشکلات خود پیدا کنند که این امر، ناشی از ماهیت کلاسهای هنری به عنوان کلاسهایی آرام بخش و الهام بخش است.

فراگیری هنر نقاشی و پرداختن به آن سد محکمی را در مقابل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی ایجاد می کند و عاملی برای رشد معنوی و روحی انسان محسوب می شود.

ضمن اینکه به دلیل ارتباط داشتن هنر نقاشی با عالم معنا و عرفان(مانند سایر شاخه های هنر)، هر کس که به این هنر و فراگیری آن بپردازد، از تاثیرات معنوی آن بر روی شخصیت خود بهره مند می شود.

گذشته از این امر، خانواده هایی که اعضای آن به شاخه های هنری از جمله نقاشی می پردازند، از بسیاری از اختلافات خانوادگی به دور می ماند که بخشی از دلایل این امر به اثر معنوی این هنر بازمی گردد.

با توجه به مشکلات ناشی از برچیده شدن کلاسهای هنری، لازم است دستگاه ها و ادارات متولی در استان البرز، یک برنامه ریزی جدی برای افزایش حمایت مادی و معنوی جدی از استاتید کلاسهای هنری از جمله نقاشی انجام دهند و تا حد ممکن اجازه ندهند حتی یکی از این کلاسها برچیده شود زیرا تک تک این کلاسها به نوبه خود نقش بسیار مهمی در افزایش سلامت روحی جامعه بر عهده دارند.

صرف نظر از مقوله برگزاری کلاسهای هنری، بخش عمده درآمد نقاشان از راه فروش آثارشان تامین می شود درحالیکه در استان البرز، برغم جایگاه قابل توجه این استان در زمینه نقاشی، زمینه و بستر مناسبی برای فروش آثار نقاشی در آن فراهم نشده که این امر بر مشکلات نقاشان البرز می افزاید.

فروش آثار نقاشی در البرز در مقایسه با تهران با قیمت بسیار پایینی انجام می شود که این امر باعث می شود برخی از نقاشان البرزی مجبور شوند آثار خود را برای فروش به تهران ببرند. به این ترتیب، بسیاری از آثار این هنرمندان در گالری ها و سایر مراکز فروش آثار نقاشی در تهران به فروش می رسد که این امر مشکلاتی به همراه دارد.

در بسیاری از موارد، مراکز فروش این آثار در تهران، آثار را با قیمت بسیار ناچیز و غیرعادلانه از نقاشان البرزی می خرند و آنها را با قیمت بسیار بالاتر در معرض فروش به علاقمندان قرار می دهند.

به این ترتیب، آثار نقاشی هنرمندان البرزی گاهی تا چندین برابر قیمت البرز در تهران به فروش می رسد که این امر موجب رفتن آثار نقاشی هنرمندان کرجی به تهران برای فروش می شود و در چنین حالتی، بخش عمده سود نصیب مراکز فروش یادشده در تهران می شود و هنرمندان البرزی سود ناچیز و غیرعادلانه ای به دست می آورند.

با توجه به مشکل فراهم نشدن بستر مناسب برای فروش آثار نقاشی در البرز، لازم است دستگاه های ذیربط نه تنها تمهیدات لازم برای جلوگیری از برچیده شدن کلاسهای و گالری ها نقاشی و طراحی اتخاذ کنند بلکه زمینه ای فراهم شود تا هنرمندان نقاش البرزی مجبور نشوند آثار خود را برای فروش به تهران ببرند و بتوانند این آثار را در استان خود با قیمت مناسب به علاقمندان عرضه کنند.

تحقق این دو امر کمک می کند تا اساتید نقاشی البرزی بتوانند شاهد تداوم فعالیتهای هنری خود باشند و مجبور نباشند برای ارتزاق و کسب یک لقمه نان، کلاسهای خود را جمع کنند و به سراغ شغلهایی بروند که هرچند درآمد بیشتری دارد، اما با روحیات هنری آن سازگار نیست.

یکی از مشکلاتی که بسیاری از نقاشان البرزی با آن مواجه هستند، پرداخت کرایه سنگین گالری ها و کلاسهای نقاشی است و تقبل بخش قابل توجهی از هزینه های مربوط به این امر از سوی دستگاه های ذیربط، کمک بسیار بزرگی در راستای حفظ و تداوم فعالیتهای هنری در البرز خواهد بود.

استان البرز از مراکز مهم هنری در کشور محسوب می شود و بدون شک، تداوم و تقویت فعالیتهای هنری در این استان، بازتاب کشوری خود را نیز به شکل محسوسی نشان خواهد داد.

گزارش: لعیا آراسته