به گزارش خبرگزاری مهر، مدير تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ماه مبارك رمضان خدمات شبانهروزي به کاروانهای زیارتی در حرم مطهر رضوی ارائه ميشود.
علي اميني با بيان اين خبر اظهارداشت: برنامه«فیض حضور» در طول ماه مبارك رمضان به کلیه کاروانها و اردوهای زیارتی رضوي خدمات مختلف فرهنگی، تبلیغی و مذهبی ارائه میدهد.
وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات فرهنگی به اردوها و کاروانهای زیارتی در حرم مطهر سابقهای قریب به 10 سال دارد، بیان کرد: خدمات فرهنگی به اردوها و کاروانهای زیارتی با محوریت رواق دارالهدایه، در پاسخ به نیاز گروههای مخاطب در حرم مطهر و ترویج فرهنگ و آداب صحیح زیارت و گسترش معارف اهلبیت(ع) در بین زائران حریم رضوی شکل گرفته است.
اميني گازار در خصوص نحوه پذیرش این کاروانها تصریح کرد: پذیرش این گروهها از طریق دریافت تقاضای خدمات فرهنگی آنها از طریق تلفنی، مکاتبهای و حضوری صورت میگیرد.
كتاب«زير سايه خدا» منتشر شد
موسسه خدمات مشاورهاي، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي كتاب «زير سايه خدا» از مجموعه كتابهاي موفقيت، سري روابط چهارگانهي انسان، گردآوري سيد علي پورحسيني، در قطع وزيري را منتشر كرد.
جلد سوم اين اثر با موضوع«نگاهي به ارتباط انسان با آفريدگار جهان» از مجموعه كتابهاي موفقيت، با هدف معرفي جنبههاي مذهبي راه و رسم زندگي و روشهاي رسيدن به كمال و سعادت از سوي موسسه خدمات مشاورهاي، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي منتشر شد.
اين كتاب با يك مقدمه و سه فصل، به بيان شيوههاي ارتباط كارآمد و ناكارآمد، راهكارهايي براي بهبود اين ارتباط ارائه ميكند و از نكتهها و مهارتهاي لازم سخن ميگويد.
در مقدمه اين كتاب آمده است، سعادت انسان جز در سايهي ارتباط با پروردگار تامين نميشود و تنها ياد خداوند است كه ميتواند براي آدمي آرامش به ارمغان آورد. در اين مسير روشهايي وجود دارد كه بعضي، انسان را از خداوند دور ميكند و برخي ديگر او را به پروردگار نزديك ميسازد.
طنين آواي كلام وحي با صداي محمود شحات انور در حرم رضوي
همزمان با هفتمين شب ماه مبارك رمضان، آواي دلنشين كلام وحي با صداي استاد محمود شحات انور در حرم مطهر رضوي طنينانداز شد.
اين قاري ممتاز مصري براي پنجمينبار در ويژه برنامه«كرسي ملي تلاوت در جوار عترت» كه با حضور عموم زائران و مجاوران بارگاه منور رضوي قبل از نماز مغرب در رواق امام خميني(ره) برپا شد، به قرائت كلام وحي پرداخت.
در اين محفل قرآني «محمود شحات انور» و «جواد كاشفي» آيات روح بخش قرآن كريم را قرائت كردند و گروه تواشيح «فدكالزهرا(س)» نيز در اين مراسم به اجراي برنامه پرداختند.
رئيس اداره علوم قران و حديث آستان قدس رضوي در حاشيه برگزاري اين محفل قرآني در گفتگو با خبرنگار ما گفت: استاد محمود شحات انوراز قاريان ممتاز مصري براي پنجمين بار است كه در حرم مطهر رضوي به قرائت كلام وحي ميپردازد.
برگزاري ويژه برنامه رحلت حضرت خديجه(س) در حرم رضوي
رئيس اداره تبليغات اسلامي و مناسبتهاي ويژه آستان قدس رضوي گفت: همزمان با ايام رحلت جانگداز نخستين بانوي مسلمان حضرت خديجه طاهره(س) ويژه برنامه عزاداري و سوگواري در حرم مطهر رضوي برگزار ميشود.
حجتالاسلام محمود روحانينژاد اظهارداشت: ويژه برنامه شب و شام رحلت حضرت خديجه(س) با حضور عموم زائران و مجاوراني كه براي عرض تسليت وفات آن حضرت به پيشگاه حضرت رضا(ع) به حرم مطهر رضوي مشرف ميشوند، در اماكن متبركه حرم مطهر تدارك ديده شده است.
وي حجج اسلام ابراهيم حسيني اراكي و محمدباقر فرزانه را خطبايي عنوان كرد كه در اين مراسم با موضوع «شخصيت معنوي حضرت خديجه(س)» به ايراد سخنراني ميپردازند.
روحانينژاد، مرثيهسرايي مداحان و ذاكران اهلبيت عصمت و طهارت(ع) در سوگ آن حضرت، برپايي جلسات سخنراني با موضوع بررسي ابعاد مختلف شخصيت آن بانوي بزرگوار و زندگاني ايشان در اماكن متبركه را از ديگر برنامههاي تدارك به مناسبت وفات آن حضرت در حرم مطهر رضوي عنوان كرد.
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