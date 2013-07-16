افزایش 100 درصدی محصولات باغی در فاضل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی برزع ظهر سه شنبه در جلسه کشاورزی فاضل آباد افزود: همچنین میزان محصولات کشاورزی با رشد 20 درصدی مواجه بوده است.

وی اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط مساعد جوی، بارشهای بموقع و کمبود آفات و بیماریها، محصولات کشاورزی نظیر گندم، جو و کلزا 20 درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در بیش از هزار هکتار از باغات کمالان که سال گذشته بطور متوسط هشت تن محصول برداشت می شد، امسال بطور متوسط 15 تن برداشت شده است.

برزع یادآور شد: در محصولات باغی نظیر آلو، هلو، شلیل، مرکبات، زیتون و گردو با افزایش 100 درصدی محصول مواجه بوده ایم.

فاضل آباد از توابع شهرستان علی آبادکتول به شمار می رود.