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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

برزع مطرح کرد:

افزایش 100 درصدی محصولات باغی در فاضل آباد

افزایش 100 درصدی محصولات باغی در فاضل آباد

فاضل آباد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز خدمات کشاورزی فاضل آباد از افزایش 100 درصد محصولات باغی سال زراعی جاری در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی برزع ظهر سه شنبه در جلسه کشاورزی فاضل آباد افزود: همچنین میزان محصولات کشاورزی با رشد 20 درصدی مواجه بوده است.
 
وی اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط مساعد جوی، بارشهای بموقع و کمبود آفات و بیماریها، محصولات کشاورزی نظیر گندم، جو و کلزا 20 درصد افزایش یافته است.
 
وی عنوان کرد: در بیش از هزار هکتار از باغات کمالان که سال گذشته بطور متوسط هشت تن محصول برداشت می شد، امسال بطور متوسط 15 تن برداشت شده است.
 
برزع یادآور شد: در محصولات باغی نظیر آلو، هلو، شلیل، مرکبات، زیتون و گردو با افزایش 100 درصدی محصول مواجه بوده ایم.
 
فاضل آباد از توابع شهرستان علی آبادکتول به شمار می رود.
کد مطلب 2098056

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