به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور منتخب حجت السلام حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز اطمینان کرد که با تلاش نیروهای خیرخواه و صلح طلب، ملت بزرگ و مقاوم سوریه خواهد توانست مرحله کنونی را به طور کامل پشت سرنهاده و استقلال وتمامیت ارضی خود را بطور کامل حفظ کند.



رئیس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رئیس جمهوری سوریه اظهار داشت: بدون شک روابط عمیق و دیرینه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، نشانگر عزم و اراده دو ملت برای همکاری گسترده در صحنه های مختلف سیاسی و اقتصادی و مقابله با توطئه دشمنان ملت های منطقه بویژه رژیم صهیونیستی است.