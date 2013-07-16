به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز جاری بازار سهام حجم و ارزش معاملات رشد کرد. در معاملات امروز سه شنبه 791 میلیارد برگه سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و 815 میلیارد ریال داد و ستد شد. به این ترتیب معاملات امروز شاهد رشد 21 درصدی در حجم و 4.4 درصدی در ارزش را نسبت به دیروز ثبت کرد.

همچنین این معاملات در 65 هزار نوبت انجام شد و در نهایت ارزش روز بازار در رقم 263 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. نمادهای گل گهر، مخابرات، سرمایه گذاری پتروشیمی تامین، بانک پارسیان و بانک پاسارگاد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص باعث افت این متغیر شدند. این در حالی بود که دو نماد سرمایه گذاری معادن و فلزات و بانک تجارت با بیشترین تاثیر مثبت، از افت بیشتر این متغیر جلوگیری کردند.

شاخص کل با کاهش 273 واحدی در عدد 54 هزار و 235 واحد قرار گرفت. شاخص صنعت نیز شاهد افت 237 واحدی بود و به عدد 45 هزار و 968 واحد رسید، بازار اول و دوم نیز قرمزپوش بودند. بدین‌ ترتیب به ترتیب با کاهش 246 و 275 واحدی در عدد 42 هزار و 182 و 94 هزار و 967 واحد قرار گرفتند.