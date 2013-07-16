زیباسازی بازار شهر یاسوج ضروری است/تامین کالاهای موردنیاز مردم در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان خواستار همکاری بازاریان در زیباسازی بازار شد.

وی بیان داشت: این اقدام موجب رضایت بیشتر مشتریان از خرید در بازار می شود.

صابری با اشاره به طرح انتقال بازار عمده فروشان از سطح بازار یاسوج اظهار داشت: این کار موجب توسعه شهر و رفع مشکلات کنونی ناشی از وجود این بازار در مرکز شهر یاسوج از جمله معضل ترافیک می شود.

وی عنوان کرد: پس از انتقال بازار عمده فروشان به خارج از شهر، بازارچه ای در محل کنونی این بازار ایجاد خواهد شد.

صابری همچنین بر تامین نیازمندی ها و مایحتاج استان، از تولیدات داخل استان تاکید کرد و گفت: در این راستا شکر مورد نیاز استان از موجودی انبار کارخانه قند استان تأمین می شود.

وی عنوان کرد: در تامین سایر مواد غذایی هم از ظرفیتهای داخل استان استفاده می شود.

صابری همچنین در این نشست بر تعیین قیمت ماهی به عنوان یکی از سالمترین غذاها در جهت تسهیل استفاده مردم از آن در نشست آینده این کارگروه تاکید کرد.

در ادامه این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز از تامین همه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان خبرداد.

داریوش دیودیده افزود: این کالاها به صورت مستمر در بازارهای استان توزیع می شود و هیچ گونه نگرانی در خصوص کمبود کالایی وجود ندارد.

وی بیان کرد: 700 تن مرغ منجمد هم برای مصرف در ماه مبارک رمضان ذخیره شده و در حال توزیع است که با قیمت چهار هزار و 900 تومان در شهر یاسوج و در سایر نقاط استان با قیمت پنج هزار تومان عرضه می‌شود.

دیودیده اظهار داشت: قیمت مرغ گرم نیز در بازار شش هزار و 400 تومان است.

وی بیان داشت: 60 تن گوشت قرمز منجمد هم برای مصرف در این ماه ذخیره شده و یا در حال توزیع است.