ابراز امیدواری سفیر اتریش به گسترش روابط ایران و کشورش در دوره جدید ریاست جمهوری 

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس بوکس باوم سفیر اتریش در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران به منظور خداحافظی، امروز سه شنبه با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتکو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار از فعالیت ها و اقدامات سفیر اتریش در کشورمان در طول مأموریتش تشکر کرد و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

وی افزود: دو کشور ایران و اتریش همواره دارای روابط خوبی بوده اند و هیچ مانعی در روند توسعه و گسترش روابط ایران و اتریش وجود ندارد.

صالحی همچنین ابراز امیدوری کرد با مغتنم شمردن فرصت روی کار آمدن دولت روحانی از سوی غرب، شاهد تقویت روند تعامل و همکاری کشورهای اروپایی از جمله اتریش برای توسعه و گسترش روابط به خصوص در زمینه های اقتصادی و تجاری باشیم.

توماس بوکس باوم سفیر اتریش نیز در این دیدار ضمن تشکر از همکاری‌های مقامات ایرانی طی مأموریتش در کشورمان به خاطرات خوب خود از کشور و مردم با فرهنگ و متمدن ایران اشاره کرد و گفت: ما با ایران روابط خوبی داریم و ایران کشوری متمدن ، دارای فرهنگ و تاریخ دیرینه با زیباییهای خاص خود هستند.

وی افزود: ایران ظرفیت بسیار زیادی برای همکاری دارد و امیدواریم در دولت جدید دکتر روحانی شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط فیمابین به خصوص در عرصه های اقتصادی و بازرگانی و نیز گردشگری و افزایش تعامل بین مردم و دولتهای دو کشور باشیم.